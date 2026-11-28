La Selección Femenina de Costa Rica no pudo sellar su clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027 al caer este viernes 3-0 ante Jamaica en un juego que era clave para las nacionales.

Las dirigidas por Lindsay Camila deberán disputar un repechaje, donde enfrentarán al perdedor del partido entre Estados Unidos y El Salvador para asegurar un cupo en el torneo mundialista del próximo año.

La goleada pudo ser mayor, ya que la figura del encuentro fue la portera tica Daniela Solera, quien tuvo varias intervenciones para evitar que el marcador en contra fuera aún más abultado.

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La Selección Femenina de Costa Rica deberá disputar un repechaje para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo del 2017. Foto: prensa FCRF. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Las acciones

El primer gol de las caribeñas, en el juego que se llevó a cabo en el Texas Health Mansfield Stadium, llegó al minuto 16 por obra de Jody Brown.

En el cierre de la primera parte, Melissa Herrera lo intentó al 43 con un remate al marco, pero la portera del Chelsea, Rebecca Spencer, evitó la entrada de la pelota.

El segundo tanto fue de Kalyssa van Zanten, al minuto 58, y el tercero fue obra de Bunny Shaw, al minuto 64.

Las ticas cayeron 3-0 ante Jamaica, este viernes. Foto: prensa FCRF. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Además de la derrota, en la Sele llegó una preocupación extra: la lesión de Gloriana Villalobos. La volante del Saprissa entró en la segunda parte, pero tuvo un problema en la rodilla derecha y no pudo continuar en el partido.