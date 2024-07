Guanacasteca, a pesar de no tener el aval, anuncia partido y da a conocer hasta los precios del juego

La Asociación Deportiva Guanacasteca anunció en sus redes sociales el partido de este viernes ante San Carlos, pese a tener la licencia suspendida.

El partido está “programado” por los guanacastecos a las siete de la noche, en el estadio Chorotega y servirá para inaugurar la iluminación.

No obstante, el Comité de Competición designó los cuerpos arbitrales de todos los partidos, menos el de Guanacasteca ante San Carlos, pues el club debe dinero al Ministerio de Hacienda y, además, el Chorotega no recibió el aval, hasta no presentar un certificado. Por eso, de manera oficial, tiene la licencia suspendida.

Se dice que el club ya logró solventar esos detalles, pero La Teja ha llamado a don Jorge Arias, presidente del equipo, para confirmar esta noticia y lamentablemente no ha habido respuesta.

LEA MÁS: Saprissa tomará radical decisión en cuanto a la sanción de Esteban Alvarado

“Volvemos a encontrarnos. Venta física, este viernes, día del juego en la boletería del estadio Chorotega desde las 9 a.m., hasta iniciado el partido a las 7 p.m. En línea mediante el sitio: https://www.passline.com desde las 9 a.m.

Los precios de los boletos son gradería general ¢5.000 y platea oeste 10 mil colones”, dice el detalle de la publicidad.

El Comité de Competición sí tiene un cuerpo arbitral nombrado, pero de forma oficial no lo comunicó y espera noticias para saber cómo se terminan de acomodar las cosas.

Hay tiempo hasta este viernes al mediodía para que ADG cumpla con el trámite. Ellos han informado que ya pagaron, pero el sistema no actualiza la información.

Sea como sea, se ve mal que el mismo día del inicio del torneo, más aún, el mismo día que un equipo juega, su dirigencia esté corriendo para arreglar estos asuntos.