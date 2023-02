Guanacasteca en peligro de regresar al sótano de la tabla acumulada

Guanacasteca sacó un empate ante Grecia en el estadio Allen Riggioni. Foto: Prensa ADG

Hasta las 7:30 p.m. de este miércoles les podremos contar si el empate 1-1 que sacó Guanacasteca en la cancha del Municipal Grecia sirvió de algo o no, pues depende mucho de lo que pase en otro estadio.

Los pamperos la pulsearon en un partido duro y en una cancha con un clima fuerte a las 2 p.m, por eso la igualada se podría ver como un buen esfuerzo y un puntico más, pero podría ser insuficiente en su objetivo de mantenerse lejos del sótano de la general.

La ADG llegó a los 20 puntos en la tabla acumulada, a dos del colero, Santos, que este miércoles a las 5:30 p.m. enfrenta en su casa a San Carlos, o sea, con una victoria podría dejar el sótano.

Es una situación compleja la que se vive en la lucha por el no descenso, se debe tener una calculadora en la mano y viendo de reojo cómo le va al otro, por lo que la verdadera alegría o tristeza a los pamperos les llegará cuando vayan en el bus de camino a Nicoya.

Este miércoles arrancaron con dificultades, luego del gol griego a los 12 minutos, un zapatazo de José Andrés Rodríguez afuera del área, quien aprovechó un rechazo del verdolaga Jeyland Mitchell.

Grecia tampoco sería un jamón, el equipo venía con el orgullo herido luego que Alajuelense lo vapuleó el viernes pasado con un 5-0, por lo que era necesario demostrar que aquello no es la norma en ellos.

Menuda regañada le pegó a la defensa Josimar Arias, quien este miércoles fue el que dirigió al equipo luego de la sanción de un juego a Horacio Esquivel en el juego pasado ante Puntarenas.

José Andrés Rodríguez marcó el gol de Grecia Foto: Prensa Grecia

El gol y la jalada de aire hizo que se pellizcaran y empezaron a apretar al rival, meterle más intensidad y para el primer tiempo hasta tenían para ir ganando, pero los fallos en la definición la salían caros a los visitantes.

Al 19′, el argentino Mateo Escobar se perdió una clara abajo del marco, de esas que no se pueden fallar, pero pasó, las opciones se generaban y no se concretaban.

Fue hasta casi la media, al 28′, cuando José Pablo Córdoba, quien viene siendo el mejor jugador pampero en los últimos juegos, se sacó un gran pase desde la media cancha para que su compañero Andrey Castrillo se fuera solo en mano a mano al marco griego.

El achique de Alfonso Quesada no asustó al muchacho, quien definió a su izquierda buena manera, la pecosa dio en el vertical y entró. Era lo justo.

La ADG presionó por más, sabía que una victoria lo hacía no tener que esperar al final del día, pero no pudo ser, no se logró y se debió ir a Nicoya en medio de la incertidumbre.