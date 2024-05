Oficial de tránsito al que casi atropellan en rotonda del Juan Pablo II: “Prácticamente vi la muerte a los ojos”

Leonardo Bourrouett Mora es un oficial de tránsito que estuvo a segundos de ser víctima de un violento atropello en la rotonda Juan Pablo II en La Uruca, San José.

Una cámara de seguridad de una gasolinera cercana captó el momento que es catalogado como un milagro, por como pasa el vehículo y la reacción que tuvo el uniformado para proteger su vida.

Leonardo estaba parqueado con su moto en la rotonda dando vigilancia, eran las 2 p. m. de este jueves 2 de mayo, cuando se ve que un carro sin control iba contra el uniformado, los reflejos de don Leonardo lo hicieron brincar y el vehículo le pasó muy cerca.

El uniformado le contó a La Teja que no sabe cómo fue que le dio tiempo de reaccionar de esa manera y agradece seguir con vida.

“La gente me ha llamado muy asombrada y asustada, uno sabe que esto es otra oportunidad que le está dando la vida, donde yo vi el carro que venía, prácticamente vi la muerte a los ojos, pero inmediatamente vi después la salvación que me dio Dios, porque no me pasó nada.

“Cuando vi ese carro de frente, solo pensé, ‘si este carro me toca, me revienta, me mata’, pero en ningún momento pensé en brincar, fue una reacción inesperada”, expresó el oficial destacado en San José.

Este fue un accidente que se podría catalogar como sin gracia, pero que casi termina en desgracia. Lo que alertó a don Leonardo de que el carro venía hacia él fue que metros antes dos vehículos chocaron, uno de estos fue el que se fue hacia donde estaba el uniformado.

El carro lo conducía una adulta mayor y en apariencia habría acelerado en vez de frenar tras el impacto que tuvo con el otro vehículo.

Leonardo Bourrouett Mora tiene 25 años de ser oficial de tránsito. Foto: La Teja

La conductora iba acompañada de otra señora y ellas sí sufrieron graves heridas al desprenderse las bolsas de aire y los golpes que sufrieron porque el carro alzó vuelo pocos metros hasta caer en el carril de los carros que iban en sentido hospital México hacia San José; dichosamente ningún otro conductor estaba cerca en ese momento donde el carro quedó.

Pese al movimiento tan rápido que tuvo que hacer don Leonardo, afirma que amaneció este viernes muy bien, sin dolores.

Así quedó el carro que casi atropella al oficial de tránsito Leonardo Bourrouett Mora. Foto: La Teja

Ha visto el video más de 50 veces

Don Leonardo tiene 49 años, en octubre próximo cumplirá media teja y muchas personas le han dicho que ahora los tiene que celebrar con mucho más sabor, por la oportunidad de seguir con vida.

Él, desde hace 25 años, es tráfico y es la primera vez que vive un accidente tan fuerte, recuerda que hace unos años sufrió un choque en moto en Acosta, pero no fue tan fuerte.

Le preguntamos si había visto el video y asegura que lo vio desde este jueves en la tarde.

“Lo he visto como cincuenta veces, no me canso de verlo y no me explico cómo no me mataron”, asegura.

Muchas personas lo han llamado después de enterarse que el sobreviviente fue él.

“Me han llamado mucha gente, muchos amigos, conocidos y también no tan conocidos, me han felicitado y todos me dicen que gracias a Dios no me pasó nada, muy preocupados”.

Después de esta situación afirma no tener miedo de volver a andar en la calle.

“No siento temor, ni antes ni ahorita después de este accidente, es el trabajo que he hecho toda la vida”, mencionó.

LEA MÁS: Matan durante un aparente intento de tumbonazo a sospechoso de asesinar a mamá y su hijita

Leonardo Bourrouett Mora es un oficial de tránsito destacado en San José. Foto: La Teja

Milagro también para compañero

Este milagro no fue solo para don Leonardo, sino para otro de sus compañeros, quien se había atrasado unos cinco minutos y debía estar también en esa rotonda.

“Mi compañero se atrasó un poquito, si él hubiese estado conmigo la moto hubiera estado parqueada a la par, gracias a Dios él se atrasó y llegó unos cinco minutos después y él fue quien luego atendió este choque”, reveló el sobreviviente.

El carro que casi lo arrolla quedó con daños grandes en la parte delantera, el vehículo y su conductora tienen todo al día, al igual que el primer carro involucrado.

Don Leonardo siguió trabajando ese jueves con normalidad y la tarde de este viernes lo volvimos a ver cumpliendo con su jornada, no es extraño que uno se lo tope en la rotonda o en otra parte de San José como oficial de tránsito, pues asegura que anda sin temor a nada.