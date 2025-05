Guanacasteca lucha por mantenerse en primera: conozca su próximo paso

Guanacasteca perdió el recurso de recovatoria que presentaron ante el Comité de Licencias de la Fedefútbol. Prensa ADG. (Cortesía/Cortesía ADG)

En la Asociación Deportiva Guanacasteca seguirán en la lucha por regresar a la primera división y los representantes legales del club aseguran que existen varios vacíos legales en torno a la investigación por aparentes cambios ocultos en su administración.

No obstante, este lunes, el Comité de Licencias de la Fedefútbol informó que rechazó el recurso de apelación que presentó la ADG.

“Con respecto a la medida cautelar formulada y una vez estudiado el asunto, conforme a la reglamentación interna, se determinó que no es aplicable en el caso concreto.

“Por su parte, el recurso de revocatoria se rechazó confirmando lo resuelto para este club manteniendo su criterio respecto de la inconsistencia en el criterio financiero bajo la cual fue otorgada.

“El Comité de Licencias decidió enviar el caso para su conocimiento al Tribunal de Apelaciones y una vez este Tribunal lo reciba, procederá conforme a sus procedimientos”.

Leonardo Cova, gerente general de Guanacasteca fue claro en que seguirán luchando por volver a la máxima categoría. Prensa ADG. (ADG )

“La sanción se fundó en un reglamento inexistente”. — Melvin Arias, abogado ADG.

Reglamento inexistente

En horas de la tarde, el gerente general de Guanacasteca, Leonardo Cova, acompañado de los abogados Mariano Jiménez, Melvin Arias y Adriana Delgado explicaron que la sanción debería ser retirada y dieron las razones.

“El reglamento no está depositado en el Registro Público para que adquiera validez y eficacia. Eso me llamó la atención, y me llevé una segunda sorpresa: en la página web de la Federación no está el reglamento.

En el Registro aparece el reglamento 2022-2023, pero en la página está otro. Aplicaron un reglamento que no completó su fase legal, según una ley de la República”, destacó Jiménez.

Cova fue claro al indicar que la ADG seguirá en la primera división, aunque en este momento no tenga licencia.

“A nosotros no se nos acusa de lavado de dinero, ni de traer dinero en maletas, ni de multipropiedad. Se nos acusa por ser un equipo que incomoda.

“Lo que le digo a toda la afición es que estamos aquí para defenderlos y dar la cara. La ADG se va a quedar en primera división porque es su derecho. Eso se los garantizo”, destacó.

El siguiente paso en el proceso es esperar lo que resolverá el Tribunal de Apelaciones de la Federación.

Este medio consultó a la Federación cómo trabaja el tribunal y dentro de cuánto podría resolver esta apelación, sin embargo, al cierre de la nota no dieron respuesta, pese a que las consultas se enviaron por correo electrónico a las 12:42 del mediodía.