Guardameta Génesis Pérez seguirá su carrera futbolística en el extranjero

Génesis Pérez fue una de las que apoyó a sus compañeras luego del mal trago en la goleada ante Brasil. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

A Génesis Pérez, una muchacha de tan solo 16 años y poco conocida en el ambiente futbolístico nacional, le salió el año pasado la oportunidad de irse a estudiar con una beca a Florida, Estados Unidos.

Un año después, gracias a su participación en el Mundial femenino sub-20 que se realiza en Costa Rica, Génesis pudo ser observada no solo por el país, sino por todo el mundo.

Esta muchacha de origen limonense tiene estrella y talento, ya que el Mundial la puso en el mapa y la afición la arropó, a pesar de sus errores, y le demostró su cariño.

Volver a seguir su carrera será un poco complicado, salvo que venga a jugar con la Selección Nacional, ya que este jueves regresará a Estados Unidos.

La experiencia de atajar un penal en un mundial es algo que se lleva Génesis Pérez. Foto: John Durán.

Aunque la ficha de Génesis es del Herediano y en el Mundial quedó inscrita como jugadora florense, seguirá buscando un mejor futuro académico y fútbolístico en el país del norte.

“Cuando yo vengo acá es porque estoy de vacaciones en julio y un poquito de agosto. Mi ficha es del Herediano entonces juego con ellos en ese tiempo, pero yo me desempeño allá.

“Ahora me toca terminar el cole, voy para el último año, gracias a Dios. Estudio en Florida, Montgomery Academy y una vez que termine voy a buscar una universidad, porque allá los estudios van de la mano con el deporte y eso es un gran beneficio”, nos contó este martes martes la portera, luego del partido con Brasil en el que fue de las más aplaudidas.

A ella le tocó ser mentalmente muy fuerte durante esta semana, porque si bien es cierto la gente en el estadio la apoyó a pesar de todo y entiende que es una adolescente que aún está en formación y que le tocó un reto muy duro a tan corta edad, en redes sociales la gente no fue tan amable.

El mundial fue toda una montaña rusa para la portera Génesis Pérez. (JOHN DURAN)

Sobre ella se hicieron memes, se criticó con la misma rigurosidad que a cualquier futbolista profesional y hasta se le achacó responsabilidad en las derrotas, mucha carga para una adolescente que una semana atrás gozaba de la tranquilidad del anonimato.

Ella debió echarle mucha mente, algo que no les ajeno pues en la U incluso quiere estudiar Sicología del Deporte y Negocios. Su familia en eso fue clave.

“Se necesita mucho apoyo, porque uno solo no puede, es muy difícil ver esas cosas, acá es donde uno tiene que creer que todo lo que se ha trabajado, porque eso me ha llevado hasta acá”, nos explicó.

Mucho cariño

A Génesis hasta le sorprendió el apoyo de la gente en el estadio, un chiquillo se metió a la cancha a tomarse fotos con ella y cuando atajó uno de los penales de Brasil, el estadio se quería caer y corearon su nombre a más no poder. Es de lo más lindo que se lleva del Mundial.

“Es algo que siempre voy a rescatar, que la afición nunca me dio la espalda, siempre estuvieron ahí para apoyarme, es algo que me motivó mucho más a hacer las cosas bien y dar lo mejor de mí. No sé bien por qué lo hicieron, pero se los agradezco mucho, porque es muy difícil encontrar, a gente que a pesar todo esté ahí para uno”, explicó.

Hasta un carajillo se metió a la cancha a tomarse una foto con Génesis Pérez. (JOHN DURAN)

Más allá de los golpes y los errores, recibió 13 goles en tres partidos, ella siempre estuvo con la cabeza en alto, sin dejarse vencer, una actitud que cree tal vez conmovió a la gente.

“Creo que no rendirse, no mostrarse abatida es una de las cosas más importantes del fútbol, porque uno recibe muchos golpes en esto, a veces injustamente, por eso usted siempre tiene que seguir adelante y levantar cabeza, más allá de las cosas”, agregó.

Pérez hasta se llevó un recuerdo de una jugadora brasileña que antes del partido, cuando se estaban saludando, le entregó algo que la sorprendió.

“Era de la federación brasileña, fue un muy bonito gesto, un recuerdo que me queda del Mundial que la verdad no me lo esperaba”, finalizó Génesis sobre toda una experiencia nunca olvidará y la fortalecerá para su carrera y para la vida.