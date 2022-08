Técnico de la Sele sub-20 no se arrepiente de descartar a portera y le tira duro

José Catoya, no se arrepiente de la situación con Sharon Corrales. Rafael Pacheco.

Luego de acabar su participación el Mundial Femenino Sub-20, el técnico de la Sele femenina, el venezolano José Catoya, afirma que no se arrepiente de una de las decisiones que más le criticaron.

No convocar a Sharon Corrales, guardameta del América de Cali de Colombia, es un tema del cual se habló bastante, especialmente por los errores que cometió la portera estelar Génesis Pérez.

De manera directa, en La Teja le preguntamos luego del partido ante Brasil en el que caímos 5-0, si lamenta cómo se dieron las cosas con Sharon y no haber podido contar con la que hubiera sido la única que milita en una liga profesional.

“No, para nada, antes de hacer una elección, yo hago muy bien los análisis. No quedo con ningún sinsabor, hice lo que hice, se le llamó, pasó lo que pasó y ahí quedó”, dijo.

Sharon no vino al mundial porque -según el entrenador- no mostró interés en volver a la selección, pero según dijo la guardameta en entrevista con La Teja hace tres semanas, a ella nunca le llegó la convocatoria y no llamó al técnico para no presionar por respeto a las decisiones que él como entrenador toma, pues es él quien hace las convocatorias.

Sharon Corrales se defiende: “Era mi último mundial sub-20 y en Costa Rica, duele muchísimo”

En esta ocasión, Catoya profundizó más y dijo que Segura es una jugadora que tenía muy poco ritmo de competencia previo a la copa y hasta le tiró duro.

Sharon Corrales en un entrenamiento con el América de Cali de Colombia. Foto: Instagram

“Si quieres que vayamos a más a profundidad, estamos con una arquera que su equipo, el América de Cali, jugó 20 partidos en la liga colombiana y ella jugó solo seis y en el sexto fue expulsada”.

“Cuando jugó fue porque la arquera titular de América estaba convocada con Colombia en el Sudamericano sub-20 y es la arquera que está en este mundial, la que juega. Son muchos factores, para mí el ritmo y la continuidad son cosas que son importantes”, tiró.

Para Catoya, Sharon tenía que haberlo llamado de vuelta luego de arreglar su visado en Colombia, para poder seguir jugando en ese país sin problema, para él no existe tal confusión.

“Si tienes el interés, llamas, me buscas... ¿Entonces yo cómo hago? A mí el América de Cali me dice que el pasaporte ya está listo y yo llamo de una. Ella estaba arreglando un problema de visa, yo no la podía llamar a los días porque si no tenía el pasaporte, no hacía nada, por eso le di a ella la potestad de llamar y no lo hizo”, dijo.

Portera Sharon Corrales se fija nueva meta tras quedar fuera del Mundial sub-20

Por edad, al tener 19 años, ya el proceso de Sharon en la sub-20 acabó, ahora ella apunta a ganarse un lugar en selección mayor femenina y porqué no, pelear por un lugar para el mundial mayor del próximo año en Australia y Nueva Zelanda.