Portera Sharon Corrales se fija nueva meta tras quedar fuera del Mundial sub-20

Sharon Corrales se coronó campeona en Colombia en junio (Tomada de Instagram)

Luego de quedar fuera de la lista del Mundial sub-20 que se disputatá en Costa Rica, la guardameta costarricense Sharon Corrales le dio vuelta a la página y apunta a nuevos desafíos en su carrera deportiva.

La guardameta le contó a La Teja que una confusión y un problema de comunicación dio al traste con su llamado, por eso ahora se enfoca en el futuro y en nuevos retos.

Quedar entre las elegidas para el Mundial mayor en Australia y Nueva Zelanda 2023 sería una bonita forma de cumplir el sueño mundialista que tiene desde niña, algo por lo que trabajará fuerte en su equipo el América de Cali, de la liga femenina de Colombia,

“Igual me estoy preparando por si nos hacen un llamado para la mayor, hay que ser claros que no se sabe cuánto tiempo estará fuera (Priscilla) Tapia, por lo que tengo que prepararme por si me llegan a llamar y estar lista y con el mejor nivel”, nos dijo.

[ Sharon Corrales se defiende: “Era mi último mundial sub-20 y en Costa Rica, duele muchísimo” ]

Tapia sufrió una rotura del hueso en forma inclinada en su cuarto metacarpio (huesos largos de los dedos) de la mano izquierda y estará unos meses fuera de competencia, pues además fue operada.

La comunicación de Sharon no es con la seleccionadora Amelia Valverde, sino con el preparador de porteros de la Sele sub-20 o mayor, quienes está constantemente monitoreando cómo le va yendo.

“Son los que me preguntan siempre. Ellos son los que están siempre ahí pendientes de nosotras las porteras”, agregó.

[ Portera costarricense se coronó campeona en Colombia ]

Corrales, además, disputará en los próximos meses, la Copa Libertadores femenina, así como la liga colombiana, uno de los torneo femeninos profesionales más importantes del continente.