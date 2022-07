Sharon Corrales se defiende: “Era mi último mundial sub-20 y en Costa Rica, duele muchísimo”

Sharon Corrales reconoció que en su club, América de Cali, se quedaron sorprendidos que no fuera convocada al mundial. (América de Cali)

Un desafortunado error de comunicación dio al traste la ilusión y la muy posible convocatoria de la portera costarricense Sharon Corrales para la Copa Mundial femenina sub-20 en Costa Rica.

La guardameta habló con La Teja para dar su versión, luego de que el martes el seleccionador José Catoya afirmara que no la llamó al mundial por falta de interés de la joven.

“Ella me comentó que tenía que irse a arreglar un visado de trabajo en Colombia, perfecto, le dije: ‘vas, arreglas el caso y me comunicas cómo estamos para convocarte’. Les voy a ser sincero, al día de hoy no he recibido ninguna respuesta”, comentó el técnico venezolano-español.

Esas palabras del técnico daban a entender que Sharon se desentendió del tema, pero la guardameta del América de Cali de Colombia nos dijo que en ningún momento rechazó una convocatoria y que no se comunicó con el entrenador por una confusión.

-¿A qué se debe la confusión de la que habla?

Hubo una muy mala comunicación de cómo se dieron las cosas, yo nunca en mi vida he presionado por una convocatoria ni preguntado el por qué no la hacen, el profe Catoya tiene sus métodos y su forma de hacer las cosas, pero nada más. Cuando él dijo en la conferencia de prensa porque no me llamó me quedé muy sorprendida, porque no sabía, no tenía la menor idea de qué pasó

Cuando estuve en microciclo la segunda semana de junio, que estuve con selección mayor y jugué con la sub-20 un partido, yo le dije que tenía que ir Colombia por un visado. El fútbol colombiano es profesional y para estar acá necesito una visa de trabajo que cuando se me vence se me hace un problema en Migración y además lo necesito para poder entrar y salir.

La visa de trabajo se me vencía el 30 (de junio) y la cita era el 16, la semana que seguía era la de convocatoria y le explicó el trámite, que ya había hablado con la gente del club, me dijo que entendía porque era mi trabajo, pero que viera que la semana que venía era semana FIFA.

Le escribo a la presidenta del club (Marcela Gómez), le dije que si era posible reprogramar la cita una semana más y me dice que sí, que se podía, que fuera y que el profe le mandara la convocatoria de esta semana y así ella podía hacer el cambio. Le digo al preparador de porteros de la selección y él me responde que dice el profe que vaya solucione y después hablamos para que vuelva.

-¿Qué pasó ahí?

Me dieron la visa de manera electrónica (para salir más rápido) porque se suponía que esa semana me llegaba convocatoria para irme, fue lo que yo entendí, es lo que según yo, quedó hablado allá (en Costa Rica) con el profe. Veo que empiezan a llegar las convocatorias de todo mundo, no llegó la mía y qué es lo que uno como jugador dice, ‘bueno, debe ser que algo no les gustó, no trabajé como ellos querían y ya’.

No sentí que debía escribir porque la selección es la selección y al fin y al cabo no es que uno pueda escribir y decirle al profe, ‘¿por qué no me envió la convocatoria?’. Si no te llaman es porque algo no les gustó. Hubiera sido una falta de interés mía o un rechazo a la selección si me hubiera llegado la convocatoria y no hubiera ido o que empezara a dar excusas, pero fue que nunca llegó.

José Catoya dio la lista de convocadas al mundial sub-20 este martes. Foto: Sergio Alvarado Pol

¿Usted habló con don José y le comentó cómo había salido la gestión del permiso de trabajo?

No, porque nosotros todo lo hablamos allá (Costa Rica) en la Federación, le dije que solo tenía que ir a firmar los papeles y que la próxima semana podía ir, ya habíamos quedado en eso. Ya estaba en pretemporada en el equipo y no es que fuera una semana que perdiera de trabajo.

¿Por qué cree que el profesor dio esta versión ayer en la conferencia?

No sé, la verdad yo cuando escucho la conferencia de prensa, porque yo también la estaba escuchando en vivo, sabía que algún periodista le iba a preguntar por mí, no hay que mentir, creo que soy una jugadora muy mediática o al menos en la sub-20, soy una de las únicas legionarias que hay en sub-20.

Ahí dije que tenían que dar algún tipo de razón porque la verdad yo no sabía, ni tenía la menor idea de qué había pasado, no sé en qué momento se malinterpretaron las cosas , de verdad, yo no sabía que tenía que escribir porque uno no hace eso en una selección.

Posiblemente fue mi error, pero yo me vine de allá creyendo que había quedado claro, que yo nada más venía una semana, hacía el trámite y me devolvía la otra con la convocatoria. Había cinco arqueras en ese momento y pensé que se había decidido por ellas, no me parecía profesional escribirle.

-¿Se sintió mal al escuchar ese motivo?

La verdad sí, porque repito, esperaba un tema de rendimiento y no que no hablamos, por mala comunicación. Queda una espinita porque era mi último mundial sub-20 y en Costa Rica, obviamente duele muchísimo, todo el año estuve trabajando para el mundial, en las mejores condiciones, en competencia tú a tú con la arquera sub-20 de Colombia, todo pensando en estar en el mundial. Mis vacaciones las pasé entrenando con la selección.

Es un golpe anímico también para uno como jugadora, saber que no voy a estar ahí a pesar que estuve en todos los microciclos, siempre con el grupo, pero ya no hay nada qué hacer, nada más me toca apoyar y estar para el equipo cuando se requiera. Si por equis o ye pasara algo y me llegan a convocar, estar lista para ese momento.

-¿Qué le dice a la gente para que no se quede con la imagen de lo que dijo el técnico?

Como jugadora una aspira desde que es chiquita a estar en una selección nacional, jugar un mundial y representar a Costa Rica, espero que de verdad no piensen que rechazaría una oportunidad de esas, donde no solo se juega por uno sino por un país, donde todos somos el mismo sentir. En ningún momento mi intención fue rechazar una convocatoria. Lo que me queda por decir es que hay que ir a acompañar a las muchachas en estos partidos, se viene un mundial muy bonito.

¿Con don José le queda algún mensaje o algo por decirle?

No, la verdad no, creo que en algún momento si se da la oportunidad me tocará hablar con él y posiblemente aclararemos las cosas; sin embargo, en este momento no tengo nada que decirle, respeto las decisiones, son los están a la cabeza del grupo y toman decisiones por el bien de todos.