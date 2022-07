Portera Sharon Corrales se perderá el Mundial sub-20 por insólita razón (video)

Sharon Corrales, portera tica que se coronó campeona en Colombia. (Tomada de Instagram)

La portera costarricense Sharon Corrales, del América de Cali de Colombia, es un nuevo caso de una futbolista costarricense que rechazó la posibilidad de ir a la selección nacional a pesarde haber un Mundial de por medio.

Este martes el técnico de la selección sub-20 femenina, José Catoya, reveló que la jugadora no le dio bola a la convocatoria para los micro ciclos previos al Mundial que se disputará del 10 al 28 de agosto en Costa Rica y por eso no la convocó pese a ser legionaria.

Originalmente Corrales estaba en la lista, ella habló con el técnico, le dio una justificación de por qué se tenía que ir a Colombia a resolver unos asuntos y estando allá no volvió. Simplemente se perdió.

“Sharon estuvo acá en los días previos a iniciar el módulo de trabajo del 4 de julio, estuvimos cuatro semanas antes, dependiendo de los equipos que fueran eliminados, iban participando jugadoras en los micro ciclos”

“Ella me comentó que tenía que arreglar un visado de trabajo en Colombia, perfecto, le dije: ‘vas, arregla el caso y me comunicas cómo estamos para convocarte’. Les voy a ser sincero, al día de hoy no he recibido ninguna respuesta”, comentó el técnico venezolano/ español.

El técnico venezolano José Catoya contó que fue lo sucedido con Sharon Corrales. Foto: Captura.

La guardameta, de 19 años llegó en enero a la Mechita en Colombia, en donde se proclamó campeona a inicios de junio, su contratación fue todo un boom en redes sociales, pero en la sele femenina tanto mayor como sub-20 no se ha visto mucho.

