Rodolfo Villalobos “mató” a Manfred Ugalde poniendo a Anthony Contreras como ejemplo

En la Fedefútbol el tema está resuelto, Manfred Ugalde no se vestirá la camiseta de la selección al menos en Catar 2022. Foto: AFP

Este martes la Fedefútbol presentó a Pepsi como su nuevo patrocinador y en el evento Rodolfo Villalobos, presidente de federación, usó una frase que bien puede aplicarse a los que se bajaron del bus en la eliminatoria.

“Muchas veces nos preguntábamos por qué hay gente que nos abandona y yo creo que lo hacen porque vienen otros mejores”, fue el filazo que mandó.

Cuando Villalobos atendió a los medios luego del evento, le preguntamos de manera directa si esa frase también se puede aplicar a futbolistas, pensando en casos como los de Manfred Ugalde y Cristian Gamboa.

Sin querer mencionar a Ugalde por su nombre, es claro que piensa que sí, pues usó el ejemplo de Anthony Contreras como un joven delantero que ha dado grandes resultados que sí quiso estar en la selección.

“Ninguna selección del mundo se para porque se va a un jugador, ninguna, siempre estarán otros, voy a hablar de un caso en particular, ¿Quién pensaba en Anthony Contreras hace unos meses?, él llegó y marcó diferencia, un jugador que hoy nos está dando mucho.

“Si ustedes tienen la oportunidad de conocerlo, sabrán lo que estoy diciendo, es de una gran calidad humana. Un muchacho que transmite unas vibras tan positivas y realmente yo me siento feliz de tenerlo. Quisiera hablar de esos, los que nos llenan de orgullo y satisfacción, los que quieran defender la camiseta y luchar por su futuro”, dijo Villalobos.

Con golazos y coraje, Anthony Contreras se ha ganado un lugar en la selección. Foto: Prensa Fedefutbol

Para el presidente es claro que algunos jugadores tienen la puerta de la Sele cerrada.

“Yo no quiero hablar en particular de ningún caso, porque ya está clara la posición de la Federación, es como la pregunta de rutina. Esta camiseta que ustedes y por la que también sufren igual que nosotros, solo se la pueden poner los que la quieren, ese es el requisito número uno, el técnico de la selección mayor lo ha dicho.

“Lo primero es querer, defenderla, llevarla en el corazón, por lo que yo quiero que los jugadores que se la pongan, se sientan así, quieran dar la vida por ella siempre”, volvió a tirar.

En la Sele el tema de Ugalde está cerrado, el sábado, Luis Fernando Suárez se negó a responder una consulta sobre Manfred mientras estaba viendo el partido entre Herediano y Guadalupe.

El técnico que ya había respondido varias preguntas de la prensa, cuando le preguntaron sobre el buen arranque del chamaco con el Twente de Holanda, solo arrugó la cara, se llevó la mano a la boca y dejó a los periodistas.

Otra que se perdió

Este martes se conoció otro caso, pero en la selección femenina sub-20, la portera Sharon Corrales, quien según el técnico de la categoría, José Catoya, la jugadora del América de Cali de Colombia, no le dio bola a la convocatoria para los microciclos previos al mundial que se disputará del 10 al 28 de agosto en Costa Rica.

Originalmente estaba en la lista, él habló con ella, le dio una justificación del porqué se tenía que ir a Colombia a resolver unos asuntos y estando allá no volvió. Simplemente se perdió.

Sharon Corrales, portera tica que se coronó campeona en Colombia. (Tomada de Instagram)

“Sharon estuvo acá en los días previos a iniciar el módulo de trabajo del 4 de julio, estuvimos cuatro semanas antes, dependiendo de los equipos que fueran eliminados, iban participando jugadoras en los micro ciclos”

“Ella me comentó que tenía que arreglar un visado de trabajo en Colombia, perfecto, le dije, ‘vas, arreglas el caso y me comunicas cómo estamos para convocarte’ y les voy a ser sincero, al día de hoy no he recibido ninguna respuesta”, comentó el técnico venezolano-español.

Tal parece que por más campañas que se hagan en prensa o aficionados, hay casos que simplemente están cerrados.