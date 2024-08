¿Gustavo Alfaro dejó botada a Costa Rica? Osael Maroto respondió la pregunta más incómoda

Gustavo Alfaro dejó la Selección de Costa Rica y para Osael Maroto no hay nada qué reclamarle. Fotografía: Cristian Brenes

Gustavo Alfaro y la polémica manera en que renunció a la Selección de Costa Rica para irse a dirigir a Paraguay es un tema que a muchos los dejó con un sinsabor y una mala sensación.

Cuando el argentino llegó al país en noviembre del 2023 aseguró que lo económico no es algo que a él lo mueva, pero a la primera buena oferta que tuvo se le olvidó todo y dejó el proyecto tico de lado.

A Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, le hicieron varias preguntas que iban por el mismo lado. ¿Vaciló el Lechuga o dejó botada a la Tricolor? fue un tema con el que el presi tuvo que lidiar.

“Esos son temas de percepciones de cada quien, desde el punto de vista deportivo no tenemos nada que reclamarle, en el tema legal se portaron a la altura, nos mandaron una nota explicando el tema, y todos estuvimos a la altura, no diría si dejó botada a la selección o no, eso está en la visión de cada quien”, fue su postura férrea, en una conferencia en la que eludió tirarle al che.

Sobre la salida del técnico solo reconoció dos detalles, primero que estaba triste de la situación, pero rechazó usar palabras como decepción o que tuvieran algo que reclamarle, aunque muchos piensen muy diferente.

“Decepcionado es una palabra muy fuerte, claro que estoy triste, tenía una muy buena relación con él, claro que nos duele lo sucedido, pero tenemos que dar la vuelta por lo que tenemos en el panorama. La Concacaf no nos dará tiempo para estar tristes, así como cuando renunció Keylor Navas, estuvimos dos horas tristes y listo, pasamos la página y a trabajar, que no hay tiempo para mucho”, destacó.

El otro asunto que reconoció es que hubiera querido que la situación se moviera con más rapidez, un punto que muchos han señalado, pero explicó por qué no pudo ser así.

“Repito que son percepciones, realidades que cada quien interpreta a su manera, a mí me gustan las cosas que se mueven más rápido, pero todo tiene un manejo y tiempo en los que se mueven”.

“Me gustan las cosas más rápidas, no tengo tanta paciencia, pero así se dieron las cosas, yo les di las gracias por todo porque no tengo qué reprocharle, las cosas se dieron de la forma correcta, entonces no tenía por qué reclamar nada, aunque me gusten las cosas más rápido”, destacó.

Maroto hasta afirmó que todas las salidas que tuvo Alfaro del país de manera reciente fue con sus permisos y que estos días dejó informes que serán muy útiles a futuro.