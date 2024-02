Gustavo Alfaro dijo algo de Joel Campbell que quizás no le haga mucha gracia a los liguistas

30/01/2024/ Entrenamiento de la selección mayor de futbol de Costa Rica en Proyecto Goal previo a fogueo amistoso ante el Salvador /en la foto Gustavo Alfaro Dt de la Sele conversa con Joel Campbell / foto John Durán (JOHN DURAN)

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, reveló que se topó a un Joel Campbell triste, apagado, una faceta que no le conocía al delantero de Alajuelense.

La percepción del Lechuga llega en momentos en los que Campbell no atraviesa un buen momento con la Liga, pues en el último partido con el León perdieron 0-1 contra Cartaginés en casa y Cambpell fue sacado de cambio apenas a los 63 minutos sin penas ni glorias.

“Joel es un jugador de talento, lo primero que le dije cuando llegué fue: ‘¿por qué no me estás mostrando los dientes blancos que tenés?’, está triste, está gris, perdiste la alegría, yo te vi en la cancha el otro día y te veo contrariado, no veo que está disfrutando, está padeciendo, me dio las razones y son muy válidas.

“Su voz es importante, tiene recorrido, jugó mundiales, tiene jerarquía y más allá que tenga una cuestión física que le impida estar a plenitud, eso no quiere decir que no vamos a buscar la mejor versión de Joel para ponerlo de la mejor manera”, soltó Alfaro.

El Lechuga explicó que el bajo rendimiento de Campbell no es por capacidad, sino por cómo se siente.

“Joel es un jugador importante, no es un jugador que está en edad de retiro, tiene mil cosas para dar todavía, lo que pasa es que a veces entran en conflicto algunas emociones y eso termina siendo nocivo para su desenvolvimiento”, agregó.

Eso sí, Alfaro reconoció que con el paso de los entrenamientos le vio otro semblante, lo que es una buena señal para el técnico.

“Ayer (miércoles) en la tarde le dije: ‘ahora estoy tranquilo porque te vi reír de nuevo’, y él está disfrutando, en la Selección es feliz y te aseguro porque habla, manda mensajes y está en contacto con todos los jugadores que no hay otra prioridad en Joel en este momento que la Selección Nacional.

“Ojalá ustedes puedan sentir el amor que tiene Joel por la Selección de Costa Rica, no tienen idea lo que él ama y disfruta estar acá. El viernes es el cumpleaños de su hija, ella le dijo que no iba a estar en la celebración, él respondió que no, porque va a estar con su otro amor, con la Selección”, resaltó.

Leal fuera

El argentino informó que Randall Leal quedó fuera por una lesión y hasta dijo por qué cree que se jodió.

“Tuvo cuatro lesiones musculares el año anterior, cuando uno analiza los reportes, el chico no hace los trabajos preventivos, un jugador que es propenso a las lesiones musculares, que no haga los preventivos, cuando nosotros lo cuidamos en la semana, es un riesgo”.

La Federación, horas después, detalló la lesión del legionario, que deberá seguir la recuperación en su equipo, el Nashville de la MLS, este viernes.

“Leal presentó un desgarro que compromete el 15% del bícep femoral derecho, por esta razón queda fuera de la convocatoria”, citó la Fede.

Habló de Manfred

Lechuga se tomó unos minutos para hablar de Manfred Ugalde y su decisión de jugar en Rusia, que para la óptica de él, gana en algunas cosas y pierde en otras.

“Lamentablemente, pierde la posibilidad de competencia a futuro en Europa, porque Rusia con su situación política le quita posibilidades en los torneos europeos, pero va a un equipo importante, donde va a jugar con presión, estará obligado a ganar antes que arranque el juego y eso le dará un plus de exigencia a su formación.

“Estaba pasando por un buen momento y me hubiera gustado que vaya al fútbol inglés, pero hay cosas que uno no puede elegir y son decisiones donde los jugadores las toman, obviamente que lo que pierde por un lado, lo ganará por otro”.

El juego entre Costa Rica y El Salvador será este viernes, a las 8 p. m., en el estadio Nacional.