Gustavo Alfaro habría pedido algo que en Paraguay no cayó muy bien y negociación se pudo enfriar

La llegada del entrenador argentino Gustavo Alfaro a Paraguay se complica, informan este jueves en ese país sudamericano.

Alfaro podría convertirse en el nuevo director técnico de la albirroja y según se ha informado, ya existe un acuerdo entre las partes pero todo se ha complicado por una razón, que surge del lado del actual entrenador de Costa Rica.

Al parecer, Gustavo Alfaro pidió más plata a Paraguay. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

“Se complica hoy la venida de Gustavo Alfaro a la selección absoluta de Paraguay . Hubo acuerdo días atrás entre las partes, pero ahora surge traba en la parte económica. El DT pretendería más dinero”, expresó en sus redes sociales el periodista Gustavo Antonio del Puerto Rodríguez.

El mismo periodista informa que la albirroja ya tiene un plan B y es otro técnico argentino.

LO ÚLTIMO. Se complica hoy la venida de Gustavo Alfaro a la selección absoluta de #Paraguay 🇵🇾.

Hubo acuerdo días atrás entre las partes, pero ahora surge traba en la parte económica. El DT pretendería más dinero.@SomosVersusPY @Universo970py @SomosGEN — Gustavo Antonio del Puerto Rodríguez (@gusdelpuerto) August 8, 2024

“Si fracasa la venida de Gustavo Alfaro, la @APFOficial irá con todo por el también argentino Néstor Pekerman, con quien ya se habló en su momento. La paciencia con Alfaro se achica y el tiempo apremia”, publicó el periodista de Grupo Nación Media de ese país.

Si fracasa la venida de Gustavo Alfaro, la @APFOficial irá con todo por el también argentino Néstor Pekerman, con quien ya se habló en su momento.

La paciencia con Álvaro se achica y el tiempo apremia.@SomosVersusPY@Universo970py @SomosGEN — Gustavo Antonio del Puerto Rodríguez (@gusdelpuerto) August 8, 2024

Osael Maroto, presidente de la Fedefutbol, confirmó este miércoles del interés de Paraguay por Alfaro. “Gustavo Alfaro sigue siendo el técnico de la Selección de Costa Rica y eso no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es que en días anteriores hemos tenido conversaciones con su agente, quien nos habló de una oferta puntual, pero fuera de eso, formalmente, no tenemos una posición definida, no nos ha llegado un documento en el que digan que quieran usar la cláusula de recisión, de la que se ha hablado mucho”, comentó.

Según la edición impresa de este jueves de ABC Color, la cláusula de salida de 600 mil dólares podría ser por un monto menor.