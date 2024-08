Gustavo Alfaro mencionó a dos jugadores ticos para explicar lo que pretende hacer con Paraguay

Gustavo Alfaro se puso por primera vez la camiseta de la selección de Paraguay. El técnico tiene contrato hasta el final de las eliminatorias de Conmebol y un eventual Mundial del 2026, si logra clasificar. (Federación Paraguaya de Fútbol)

Gustavo Alfaro respondió muchas preguntas durante su presentación con la Selección de Paraguay, pero de todas, dos llamaron mucho la atención cuando citó a dos futbolistas de Costa Rica para convencer a la prensa paraguaya de que en su nuevo reto buscará cumplir con lo que le pide la afición paraguaya.

Esos jugadores son Jeyland Mitchell y Joel Campbell, que fueron muy importantes en el proceso de Lechuga con la Tricolor.

A Mitchell lo citó cuando habló sobre el cambio generacional que hizo en Ecuador y Tiquicia, uno de los retos que ahora tendrá en Paraguay.

“Me pasó con Costa Rica, con muchos chicos muy jóvenes de 18 a 21 años. Jeyland Mitchell, un chico que hace un año no jugaba en la primera división, nosotros lo llevamos a la selección. De pronto marcó muy bien a Vinícius Júnior y después lo compró el Feyenoord en Países Bajos”, citó.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro reveló en presentación con Paraguay cómo fueron sus últimos días en Costa Rica

Luego habló de Campbell, enfocado al compromiso que debe tener un jugador cuando es convocado a la selección.

“Joel Campbell hace quince años está en la selección nacional y cuando mostraba la camiseta decía: ‘a mí me costó mucho tener esta camiseta’. Yo tengo que matarme por estar en la selección nacional, yo quisiera que los jugadores que tengan esa camiseta sientan que no la tienen de por vida, es una renovación permanente para vestirla, ese es un compromiso que se sienta, porque cuando uno tiene miedo a perder, en el buen sentido de la palabra, valora lo que es tener, quiero que las cosas se valoren cuando lo tienen y no cuando se pierdan”, cerró.

Alfaro ya se puso a las órdenes del combinado paraguayo previo a los próximos partidos por la eliminatoria sudamericana.