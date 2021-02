No fue una decisión dura porque es como cuando uno hace ejercicio y el mismo cuerpo te pide algo en la salud. Aquí la misma mente, o el sentimiento, estaba pidiendo un cambio. Además, yo tengo otro concepto de las cosas, pienso que uno cambia de trabajo y no de amigos, entonces considero que voy a seguir teniendo los mismos amigos que he tenido. El hecho de que me haya ido del canal no quiere decir que no me vayan a hablar.