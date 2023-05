Hanna Gabriels: “Recibí una llamada que me estaba enfrentado a un sanción de por vida”

La boxeadora Hanna Gabriels habló de toda la situación que ha pasado respecto a sus pruebas de dopaje.

12/04/2021 Grupo Nación. La boxeadora Hanna Gabriel posó con los cinturones de los títulos ganados, previo a la pelea por la defensa del título, semipesado de la Asociacion Mundial de Boxeo y pesado del Consejo Mundial de Boxeo, en el Casino Fiesta, Alajuela. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Por medio de su cuenta de Instagram, la boxeadora aprovechó para aclarar la situación y lo que le ha tocado vivir.

Hanna cuenta que ella tiene una mascota que, recientemente, tuvo unos cachorros, la cual ha cuidado ya que la camada nació por cesárea. Por esa razón a su perrita le tiene que poner un spray para acelerar el proceso de cicatrización.

Gabriels contó que en la primera prueba de dopaje, estaba hablando con un especialista sobre su peludita y del tratamiento que le tenía que poner, por lo que el médico le dijo que, posiblemente, ese tratamiento la estuviera afectando. Fue entonces cuando decidieron hacer un reporte con los antecedentes de los medicamentos de la perrita.

“Yo estuve en contacto varias veces al día con los perros, porque tenía que cuidarlos por varias horas, ya después le ponía a la perrita el spray para cicatrizar la herida y, de hecho, en el reporte yo puse que estaba en contacto con el medicamento”, dijo la boxeadora.

Gabriels cuenta que en la primera prueba el especialista le recomendó no usar el medicamento; sin embargo, como ella vio que la herida de la perrita no estaba sanando, decidió no suspenderlo porque tenía que desinfectarla.

“En mi casa el orden de prioridad es claro, todos tienen el mismo valor, yo no iba a poner en riesgo el bienestar de mi perra y sus cachorros. Fui negligente en ese sentido, yo asumí que estando en el reporte y que si había consecuencias se iba a tomar en cuenta esta situación”, comentó.

La guapa boxeadora contó que para la segunda prueba, su manager la llamó para decirle que había algo en la prueba de orina y que se estaba exponiendo a una sanción de tres a cinco años.

La pugilista contó que el jueves 25 de mayo, cuando estaba dando una charla, recibió una llamada en la que le dijeron que se estaba enfrentando a una sanción de por vida.

“Me dijeron que iban a hacer un comunicado de prensa para informar que había salido positiva y que me iban a destruir”, comentó Hanna.

La deportista indicó que el reporte que hizo ella con su equipo tenía que hacerse público, pero no fue así.

Agregó, en medio de lágrimas, que ella no ha sido tramposa y que respeta el deporte, a su familia y a la gente que la apoya.

“No pondría en riesgo por todo lo que he trabajado, no voy a dejar que mi carrera termine así, ese reporte no se publicó para tacharme de tramposa. Acepto la responsabilidad, puedo asumir si es multa o sanción, pero una sanción de por vida no me parece justo”, dijo.

Medios internacionales anunciaron el jueves 25 de mayo que la costarricense fue eliminada de una pelea de revancha por el título mundial, tras dar positivo en una prueba de dopaje.

El medio de comunicación ESPN informó que la boxeadora ya sería la contrincante de la campeona mundial Claressa Shields.

Shields y Gabriels tenían programado, desde hace un mes, una pelea para el próximo 3 de junio, pero una prueba de control realizada por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) habría sido alterada.

De momento, el combate se mantiene para el 3 de junio, pero con Maricela “La Diva” Cornejo en sustitución de Gabriels.