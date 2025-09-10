Harold Wallace llegó a los 50 años y lo celebró con todo. Instagram Tapón. (Instagram Tapón. /Instagram Tapón.)

Harold Wallace, exdefensor de Alajuelense y la Selección Nacional llegó a los 50 años y lo celebró en grande, al lado de familiares y amigos.

El exlateral festejó que llegó a la media teja, antes de hacer maletas e irse a El Salvador, en donde será el asistente técnico de Luis Marín, en el Inter FA, equipo de la primera división del país cuscatleco.

Así celebró Harold Wallace su cumpleaños

El cantante Tapón amenizó la pachanga de El Rapero, como era conocido el exjugador y mostró a Harold dándolo todo en la fiesta, cantando al lado del artista algunos de sus más grandes éxitos.