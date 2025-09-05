Luis Marín da el salto al fútbol internacional: “Mi carrera necesitaba este cambio”

El técnico nacional Luis Marín dará el salto al fútbol salvadoreño, donde tendrá su primera experiencia como entrenador en el extranjero.

Luis Marín y Hárold Wallace dirigirán el Inter FA de El Salvador. (Albert Marín/Albert Marín )

Yiyo se hará cargo, a partir de la otra semana, del Inter FA, club de la primera división de ese país y donde viajará acompañado de Hárold Wallace, quien será su asistente.

“Estamos finiquitando todo, se dará y la próxima semana viajo alĺa para hacernos cargo del equipo”, nos dijo Marín.

El equipo es de Santa Tecla, en La Libertad.

El entrenador dijo que ya tuvo reuniones con directivos del Inter, que le presentaron el proyecto y está entusiasmado porque es bonito y hay estabilidad económica. Lo asume como un reto, pero también lo hace para salir de una zona de confort.

Luis Marín se encontrará con Marvin Solano, quien dirige al Luis Ángel Firpo. (Cortesía /Cortesía )

“Tuvimos una reunión en El Salvador, vimos el proyecto, vimos la gente que maneja el proyecto y la idea que tienen, es un equipo con proyección, con margen de crecimiento”, expresó.

Dijo que la planilla es joven, con ganas de surgir. “Lo tomamos como un reto, para cambiar de aires, tener otra experiencia, diría que salir de la zona de confort para crecer como entrenador”, expresó.

“La carrera mía necesitaba este cambio, algo diferente, y vamos a un lugar donde creemos que podemos desarrollar nuestra metodología de trabajo, por eso, tomamos la decisión con calma y hemos analizado con la familia también”, explicó.

La última experiecia de Luis Marín fue con Sporting, donde no le fue bien y fue cesado en la jornada cuatro, en este mismo torneo.

Marín tendrá esa nueva experiencia y espera potenciar su metodología, en esta experiencia que él toma como un reto y un cambio de aires.