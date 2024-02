Hasta Christian Bolaños salió pringado por eliminación del Saprissa (y por lo que dijo)

Un sector de los aficionados del Saprissa sacaron su molestia con Christian Bolaños tras la eliminación en Concacaf. (Alonso_Tenorio)

El exfutbolista Christian Bolaños fue uno de los referentes del Deportivo Saprissa que habló en redes sociales tras la eliminación del Monstruo por Concacaf ante el Philadelphia Union, pero su comentario no cayó nada bien en un sector del saprissismo.

Bola escribió a través de su cuenta en X (antes Twitter) apenas terminó el juego: “De pie bichos, compitiendo hasta el final... OJO con el Tetra @SaprissaOficial @LigaPromerica”, pero algunos morados no le compraron la idea y fueron directos en sus respuestas.

Como el usuario @Kendallhdz11, que le respondió: “No, mae, así es no es, acá fácilmente ganamos el tetra, pero, ¿por qué nos conformamos con eso y no a nivel internacional?”, @PonceM85 comentó: “No, Bola, no. No sea mediocre, perdimos con un equipo que quedó con 10, íbamos ganando y tras de eso solo han jugado tres partidos. Así no”.

@JoshuaVC4 expresó: “No, Bola, esto no se puede aplaudir. No se justifica perder ante un equipo en pretemporada y con uno menos. Eso de competir hasta el final, es tirar cuanto pelotazo se pueda y rezar al Todopoderoso que nos dé una. El poder de la amistad no da para tanto”; mientras que el usuario @AndreyAlexand10 agregó: “Bola, yo te quiero, te aprecio por tu entrega y dedicación al Saprissa, pero no podes aplaudir este papelón”.