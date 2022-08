Haury Cerdas y el video del Saprissa: “Esta ocasión tuvo un ingrediente especial” (Video)

Haury Cerdas, cantante nacional. Prensa Saprissa.

El cantante Haury Cerdas prestó su voz para interpretar una mezcla de las canciones más icónicas del Deportivo Saprissa, a raíz del 50 aniversario de la Cueva, que se cumplió este 27 de agosto.

El sábado anterior, el Sapri mostró el video en sus redes sociales y a la afición morada le encantó lo que logró el artista.

Haury contó a La Teja que la grabación la hicieron el jueves de la semana pasada y que duraron unas 4 horas.

“El estadio es muy imponente y vacío aún lo es, pasó algo curioso cuando estábamos grabando y es que estaba una comparsa y se escuchaba como si sonaran los tambores en una gradería.

“Parecía que habían tambores en la gradería, fue una sensación muy linda, todo el equipo con el que estuvimos ahí nos trataron muy bien, se nos pasó rápido”, recordó.

- ¿Quién lo buscó para la grabación del video?

Me contactaron desde la institución, me llamó Patricio Altamirano (jefe de prensa) y fuimos coordinando. Ellos me explicaron lo que querían y se nos ocurrió hacer una versión acústica, muy emotiva.

Cuando los aficionados regresaron a los estadios, a finales del año pasado, también estuve ahí en el estadio y gracias a Dios les gustó mi trabajo y me volvieron a llamar.

- ¿Cómo se tomó esta nueva oportunidad con el equipo que a usted le gusta?

Soy artista costarricense y he trabajado para diferentes instituciones y marcas, hago las cosas con amor, pero en esta ocasión tuvo un ingrediente especial, porque es el equipo que sigo, que me gusta y me emocioné cuando me ofrecieron hacer esto.

Lo bonito de trabajar con Saprissa es que ellos sugieren, yo sugiero, se hizo algo en conjunto, aportamos ideas y fue una mezcla bonita de emociones.

El video se grabó el jueves pasado. Prensa Saprissa.

- ¿Hubo nervios el día de la grabación?

El día de la grabación me sentía feliz, no tenía nervios, porque todo se lo confío a Dios, tengo rato en esto y ya estoy acostumbrado, pero siempre me emociono, uno siempre es agradecido con Dios y siempre hay emociones con las oportunidades.

- ¿Cómo se prepara para la presentación del miércoles?

Me emociona que habrá bastante gente, es algo que estoy muy agradecido con Saprissa, por tomarme en cuenta para algo muy bonito, sé que la gente vio el video, la gente quizás reconozca mi cara.

Pienso que para la afición y para mí será un momento especial, porque estamos hablando de que se celebran 50 años del estadio, en donde se han vivido muchas alegrías con Saprissa y con la Sele, estoy emocionado, deseoso de que llegue mañana (miércoles) y quiero hacer una buena presentación.

Actividades. El departamento de prensa del club informó que las primeras 5 mil personas en entrar al estadio se llevarán de regalo una entrada conmemorativa, similar al boleto que se dio para el juego inaugural del estadio tibaseño. Además, los fiebres se podrán tomar fotos con exjugadores como Rónald González, Erick Lonnis, Evaristo Coronado, Roy Myers, Marco Herrera, Gerardo “Puro” Ureña, Allan Alemán, Wilberth Barquero, Carlos Solano y Alejandro “el Tanque” Castro.

El exjugador Gerardo "Puro" Ureña estará en las actividades del estadio. Prensa Saprissa.

- ¿De dónde viene su amor por el Saprissa?

Soy saprissista desde que me influenciaron, esto viene por la familia, pero cuando uno tiene más conciencia de lo que se trata, uno va viendo, adquiriendo el amor por el equipo.

Soy músico, no estoy involucrado en la industria del fútbol, pero no escondo mi amor por Saprissa.

- ¿Cómo se define como aficionado?

No soy envenenado, sigo los juegos de una manera tranquila, me gusta disfrutar el juego, soy un aficionado que respeta a las otras aficiones, soy morado hasta la muerte y me gusta mucho el fútbol.

Me gusta Saprissa, su historia, sé algunas cosas de Saprissa y tengo una buena relación con la institución.

- ¿Cómo vive los partidos?

Mis hijos Emmanuel y Abigaíl están pequeños y por eso no los llevamos al estadio, mi esposa Katherine y yo los cuidamos mucho. Siempre la pasamos en la casa, me gusta la tranquilidad y, esporádicamente, voy al estadio.

Mis hijos son morados y Emmanuel entrena con la escuela de fútbol de Saprissa, que está en La Guácima, en Alajuela.

Tenfo una camisa, mi hijo tiene peluches, tenemos cositas.

- ¿Cuáles son los jugadores que más admira?

Admiro a José Francisco Porras (Porritas), a Alonso Solís y ahora a Mariano Torres y a Christian Bolaños.

- ¿Cuánto queda el juego contra Grecia?

Espero que ganemos y siento que queda 2-0.

- ¿Se pondrá la morada para cantar en el estadio?

Como artista me gusta conservar mi imagen, me pondré algo alusivo a Saprissa, pero no llevaré la camisa que tengo, lo hago por un tema de profesionalismo.