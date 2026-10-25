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¿Hay rotaciones en el Saprissa pensando en el Firpo? Este es el sorpresivo once de Medford

Medford tiene la oportunidad de sacarle puntos a Cartaginés en el liderato

Por Eduardo Rodríguez

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Saprissa se juega una gran oportunidad de sacarle ventaja en la cima al Cartaginés, sin embargo, a mitad de semana tiene un partido importantísimo contra el Firpo de El Salvador si quiere jugar la próxima Concacaf Champions Cup.

Jornada 9 del campeonato de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano
Medford se guardó muchas figuras. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)

Con medio ojo puesto en esa mejenga, el Monstruo visita a San Carlos, este domingo a las 4 p. m., por lo que Hernán lanzó un once lleno de variantes, demostrando cuál es su prioridad ahorita.

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Abraham Madriz será el arquero estelar, con Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, Pablo Arboine, Samir Taylor, Alberth Barahona, Derek Woodly, Ariel Rodríguez, Andrey Soto y Orlando Sinclair

Con este once lleno de rotaciones, Medford se guardó en el banquillo a figuras como Mariano Torres, David Guzmán o Fidel Escobar.

En el caso de Acuña, Paradela y Duarte fueron reportados con molestias.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis