¿Hay rotaciones en el Saprissa pensando en el Firpo? Este es el sorpresivo once de Medford

Saprissa se juega una gran oportunidad de sacarle ventaja en la cima al Cartaginés, sin embargo, a mitad de semana tiene un partido importantísimo contra el Firpo de El Salvador si quiere jugar la próxima Concacaf Champions Cup.
Con medio ojo puesto en esa mejenga, el Monstruo visita a San Carlos, este domingo a las 4 p. m., por lo que Hernán lanzó un once lleno de variantes, demostrando cuál es su prioridad ahorita.
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Abraham Madriz será el arquero estelar, con Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, Pablo Arboine, Samir Taylor, Alberth Barahona, Derek Woodly, Ariel Rodríguez, Andrey Soto y Orlando Sinclair
Con este once lleno de rotaciones, Medford se guardó en el banquillo a figuras como Mariano Torres, David Guzmán o Fidel Escobar.
En el caso de Acuña, Paradela y Duarte fueron reportados con molestias.