Hay un carro con el cual se le pueden dar 5 vueltas al planeta y le mantienen la garantía de fábrica

Cuando escuchamos que hay un carro que mantiene su garantía de fábrica por 200 mil kilómetros o 7 años, la verdad nos llamó la atención.

Esa cantidad de kilómetros es igual a darle cinco vueltas completas al planeta Tierra, ya que una vuelta entera es de 40 mil kilómetros y ahí fue donde dijimos, hay que ir a verlo.

Muy amablemente, la familia de la marca de autos chinos Jetour, distribuidos en el país por Grupo Quality Motors (GQM), nos dejó ver por fuera y por dentro, así como darnos una vuelta en el modelo Dashing, con el objetivo de ver qué tiene de diferente el carro que permite mantener la garantía tantísimos kilómetros.

Es un SUV familiar, joven y lleno de tecnología de última generación. (Cortesía/Cortesía)

El pasado miércoles 22 de octubre llegamos a la agencia de La Uruca y nos estaba esperando Ernesto Reyes, quien se conoce, perfectamente, el Dashing e incluso nos llevó a dar una vuelta por diferentes puntos de San José para probarlo.

Diseño que enamora y tecnología que impresiona

El vehículo es puro amor sobre ruedas, es un SUV (camioneta urbana) que llegó al país con toda la intención de robarse las miradas, los suspiros y los corazones de quienes aman la buena vida con estilo.

LEA MÁS: Un Dodge Raider es parte de la familia y de la infancia de los hijos de don Miguel

Pudimos comprobar que es un modelo que combina tecnología, seguridad, confort y un look deportivo que impone respeto en carretera.

Apenas la vi, supe que esta camioneta no era cualquier cosa. Su diseño exterior elegante y moderno, con líneas aerodinámicas y aros de 20 pulgadas, deja claro que está pensada para quienes disfrutan de manejar con clase, sin perder ese toque juvenil y aventurero.

El modelo que manejamos era automático y tenía facilidad total para cargar el celular mientras se conduce. (Cortesía/Cortesía)

Mientras manejaba, don Ernesto, del equipo de GQM, me fue explicando con entusiasmo todo lo que hace especial a este SUV que ya muchos ticos quieren probar, porque con solo hablarle el carro hace tareas como abrir el quemacocos, bajar las ventanas o prender y apagar el aire acondicionado.

“La Dashing tiene un equipamiento electrónico SMART que mejora la experiencia al volante. Es un carro que piensa por usted: si se sale del carril, lo avisa; si otro vehículo se acerca demasiado, lo alerta; y si hay peligro de choque, frena solo. Además, tiene hasta seis airbags y cámaras de 540 grados que le dan visión total de todo lo que hay alrededor”, comentó don Ernesto, orgulloso de la tecnología que trae este modelo.

LEA MÁS: Hijo compró un Datsun 1500 para restaurarlo como el que tenía su papá ya fallecido

Y no exagera. La Jetour Dashing está equipada con lo mejor en seguridad activa: Aviso de salida de carril, sistema de mantención de carril, aviso de puntos ciegos, alerta de colisión frontal, frenado autónomo y sistema de Tráfico Cruzado, entre otros, como la tecnología 3D en las cámaras para parquear.

Lujo por dentro y potencia en el motor

Pero no todo es potencia y protección. Por dentro, la experiencia es puro lujo. Su interior espacioso y su estilo minimalista crean un ambiente especial y moderno. Cuenta con una pantalla táctil de 15,6 pulgadas, un sistema de audio SONY de ocho parlantes, y materiales de alta calidad que hacen que cada viaje se sienta como una experiencia VIP.

Nada más vean, los asientos son butacas muy cómodas, una pantalla bien amplia y una manivela al mejor estilo de carros de carrera. (Cortesía/Cortesía)

“Cuando se sienta al volante, no quiere bajarse. Es un SUV hecho para quienes disfrutan manejar, ya sea en la ciudad o en carretera. Tiene versiones 1,5 T MPI y 1,6 T GDI, ambas potentes y eficientes”, añadió don Ernesto, mientras me mostraba cómo el sistema se adapta a cada modo de conducción.

Respaldo y visión de futuro

Detrás de esta belleza que se vende en el país, está una empresa costarricense con más de 28 años en el mercado y parte del grupo francés GBH (Groupe Bernard Hayot), que sigue apostando por traer a Costa Rica marcas de prestigio mundial, por eso la supergarantía.

LEA MÁS: Preciosa Vespa se roba las miradas y es la chineada de una familia herediana

No solo con Jetour, sino también con Soueast, la compañía amplía sus opciones de vehículos y abre nuevos showrooms en La Uruca y Lindora, reforzando su visión de ofrecer experiencias 100% de calidad, servicio y confianza.

Hay diferentes colores para que usted escoja el que más le gusta. (Cortesía/Cortesía)

“Queremos que la gente viva la experiencia completa, no solo comprar un carro, sino disfrutar el proceso. Jetour llega a Costa Rica para quedarse, con modelos de lujo a precios accesibles y un servicio postventa de primer nivel”, destacó Olivier De-Perigny, gerente general de GQM.

La Jetour Dashing no solo es un vehículo, es una declaración de estilo. Es para quienes buscan algo diferente, que combine tecnología, diseño y potencia sin tener que pagar de más.

LEA MÁS: Camaro 2014 ZL1: el “animal” de 700 caballos que ensordece y asombra

Nos fuimos con don Ernesto (anteojos), este servidor (manos alzadas) y el compañero de La Teja, Randall Vásquez. Atrás, Obras del Espíritu Santo del padre Sergio Valverde. (Cortesía/Cortesía)

Si usted es de los que se derrite por los motores con carácter y por los autos que no pasan desapercibidos, más le vale ir sacando cita en los showrooms de GQM. Porque una cosa es ver la Jetour Dashing en fotos… y otra muy distinta es subirse y sentirla rugir.