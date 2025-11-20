¿Hegemonía o sorpresa? Alajuelense busca su noveno título ante el sueño de Dimas Escazú

Todo está listo para la final del torneo de Apertura femenino. Alajuelense podría conseguir su noveno título al hilo o Dimas Escazú podría dar la sorpresa y obtener el primer campeonato en su historia.

El partido dará inicio a las 8 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto. Las leonas llegaron a la final, luego de derrotar a Sporting; mientras que el equipo que dirige Geovanni Vargas hizo lo suyo dejando al Saprissa en el camino.

Además, este viernes habrá una campaña de recolección de juguetes, minutos antes del encuentro, a beneficio de la Fundación Somos Soñadores. Los interesados pueden llevar regalos para niños hasta los 12 años y se agradece no llevar regalos bélicos.

Las entradas tienen un costo de 5 mil colones.

Alajuelense derrotó 3-1 a Sporting en las semifinales del fútbol femenino y buscará su noveno título en la historia. Prensa LDA. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Una de las finales más esperadas

La portera liguista Noelia Bermúdez destacó que esta es una de las finales más esperadas, debido a la pausa que hubo en el torneo, a inicios de año, y rescató el proyecto de Dimas Escazú.

“Puede ser una de las finales más esperadas, porque el primer semestre no hubo torneo. El equipo está muy bien, motivado, claro en lo que nos vamos a enfrentar el viernes.

Noelia Bermúdez habla de la final entre Alajuelense y Dimas Escazú

“Dimas ha hecho las cosas muy bien, es un digno merecedor de la final, al llegar por primera vez y don Geovanni, quien tiene años con el proyecto, ojalá hubiera más iniciativas como las que él lidera y es un premio para lo que han hecho por años”, afirmó.

Noe reconoció que este año ha sido complicado, por la incertidumbre que se produjo al no saber si el torneo femenino se iba a reanudar.

“Fue una pretemporada de siete meses y, a nivel personal, lo puedo catalogar como uno de los años más difíciles a nivel mental y deportivo, no sabíamos si iba a haber torneo, si no iba a haber.

“Esta será mi octava final seguida, por dicha he sido siete veces campeona a nivel nacional. Apunto a que este viernes, a las 10 p.m., esté celebrando con la familia, compañeras y afición que nos sigue respaldando, e invito a la gente de Escazú a que vengan, que vivan esto, porque nunca lo han vivido”, afirmó.

Dimas Escazú derrotó a Saprissa femenino, en la semifinal del torneo de Apertura. Prensa Saprissa. (Dimas Escazú 2-1 Saprissa./Dimas Escazú 2-1 Saprissa.)

“El equipo está con una motivación enorme”

La defensa Aljaseera Rojas, de Dimas Escazú, dijo cómo están trabajando para darle la alegría al cantón josefino.

“Estamos trabajando con mucha seriedad y enfoque; todo se define en un solo partido y el equipo está muy tranquilo, pero con una motivación enorme.

“Hemos trabajado para mantener el ambiente, la presión y lo que rodea un juego de este tipo. Respetamos al rival porque sabemos la calidad que tiene, pero confiamos plenamente en nuestro trabajo y lo que hemos construido durante la temporada”, afirmó.

Rojas recalcó que saldrán con todo para enfrentar a las leonas.

“Vamos a salir con carácter, inteligencia y mentalidad de competir al máximo. Para mí, llegar a una final siendo extranjera es enorme. En Dimas Escazú me han recibido y me han hecho sentir bien y por eso, quiero devolver ese apoyo en la cancha.

“Queremos traerle este triunfo al cantón, llevar ese triunfo a Panamá, mi país, a mi familia, mis seres queridos, que han estado conmigo en este momento”, aseguró.