Henry Bejarano afirma que ya hubo un error grave en el Guadalupe vs Cartaginés

Henry Bejarano, analista arbitral

Por Franklin Arroyo y Henry Bejarano Matarrita

El juego entre Guadalupe y Cartaginés ya tuvo la primera acción polémica, muy rápida, en el juego de este domingo por la noche en el estadio Coyella Fonseca.

Henry Bejarano dice que a Johan Venegas le cometieron penal al minuto 8. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

La acción se dio al minuto 8, cuando Johan Venegas fue sujetado en el área por un defensor guadalupano y cayó en el área, tras un saque de esquina.

El árbitro Anthony Bravo no marcó nada. En la transmisión de FUTV, dieron un espacio corto para ver la jugada, pero no pasó a más.

Para Bejarano, era una clara acción de penal, que el Cachetón se quedó reclamando.

“Es muy clara, lo sujetaron. Después pitó una igual en el centro del campo, pero no se atrevió a pitar la misma dentro del área”, expresó.

Cartaginés busca el triunfo para asumir el liderato.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

