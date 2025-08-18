Henry Bejarano afirma que ya hubo un error grave en el Guadalupe vs Cartaginés

El juego entre Guadalupe y Cartaginés ya tuvo la primera acción polémica, muy rápida, en el juego de este domingo por la noche en el estadio Coyella Fonseca.

Henry Bejarano dice que a Johan Venegas le cometieron penal al minuto 8. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

La acción se dio al minuto 8, cuando Johan Venegas fue sujetado en el área por un defensor guadalupano y cayó en el área, tras un saque de esquina.

El árbitro Anthony Bravo no marcó nada. En la transmisión de FUTV, dieron un espacio corto para ver la jugada, pero no pasó a más.

Para Bejarano, era una clara acción de penal, que el Cachetón se quedó reclamando.

“Es muy clara, lo sujetaron. Después pitó una igual en el centro del campo, pero no se atrevió a pitar la misma dentro del área”, expresó.

Cartaginés busca el triunfo para asumir el liderato.