Henry Núñez: “Lástima que Leonardo Chacón no hable de los ¢38 millones que se invirtieron en él”

Leonardo Chacón acusó muy duramente al CON y a su presidente Henry Núñez. Fotografia Meylin Aguilera. Leonardo Chacón acusó muy duramente al CON y a su presidente Henry Núñez. Fotografia Meylin Aguilera. (MEYLIN AGUILERA)

Una publicación en Facebook del triatleta Leonardo Chacón señalando al Comité Olímpico Nacional (CON) y a su presidente, Henry Núñez, sobre presuntos malos manejos en la institución y la afectación a los atletas reventó como la pólvora.

En la publicación, del domingo pasado, el liberiano puso que tuvo que rogar para obtener una beca olímpica completa y que casi no tuvo apoyo del CON. La tarde de este lunes ese texto tenía más de 4 mil compartidos.

La Teja conversó con Núñez para conocer su versión de la historia y desde Japón desmintió categóricamente lo dicho por el deportista y aportó pruebas que, afirma, lo respaldan.

-¿Cómo toma las acusaciones que le realiza Leonardo Chacón?

No me sorprende para nada, no porque sea cierto lo que diga, sino por muchos motivos. Yo recuerdo hace cuatro años, antes de los Juegos Olímpicos de Río, que yo muy motivado llamé a los atletas para decir que teníamos el 100% del financiamiento público e internacional y no les hiciera falta nada y él dijo varias mentiras enfrente de los atletas, lo que pude demostrarle con documentos que era falso.

Él decía que a un amigo suyo de Puerto Rico le daban una beca olímpica de $2.000 (¢1.2 millones) cuando las becas olímpicas son entre $500 (310 mil colones) y $1.000 (¢600 mil), cuando le demostré eso ahí no dijo nada, o hace seis años dijo que la clasificación de él a Río se dio por patrocinadores privados y tampoco es cierto, le mostré las cifras de que solo en él, el Comité Olímpico invirtió casi ¢39 millones en solo tres años.

Que diga que nunca se la apoyó y que las becas las damos a dedo, de las cuales él también fue beneficiario, al igual que más de 30 atletas que tenemos en una lista, es falso y hasta irrespetuoso, no para mí, sino para los demás atletas.

Kenneth Tencio recibió su diploma olímpico antes de emprender su regreso a Costa Rica. En la imagen lo acompañan Alexánder Zamora y Henry Núñez. Kenneth Tencio recibió su diploma olímpico antes de emprender su regreso a Costa Rica. En la imagen lo acompañan Alexánder Zamora y Henry Núñez. (Prensa Comité Olímpico)

-Él afirma que se cansó de rogar por una beca y usted dice que se invirtieron 38 millones en él, ¿cuál es la beca que él estaba pidiendo?

Hay una beca olímpica de $1.000, a veces la dividimos en dos atletas para poder cubrir a más atletas, a nosotros lo que nos dan son seis becas cada cuatro años, entonces en lugar de darle mil (dólares) a seis, podemos darle a doce atletas quinientos (dólares). Normalmente lo que se les da son mil.

A Leonardo se le daba beca olímpica, pero en un momento, como en el 2013, él dijo que prefería que no se la dieran porque eso lo limitaba con los patrocinadores. En aquella época quien tuviera la beca no podía tener patrocinadores que fueran competencia de los que tenía el Comité Olímpico Internacional (COI).

Él nos dijo que ganaba más con los patrocinadores y renunció a la beca. Aún así se le financiaron 38 millones entre financiamiento para apoyos económicos, boletos aéreos, viaticos en el exterior, viáticos en el interior del país, apoyo en el pago de entrenadores, pólizas de seguros, implementos deportivos.

El proceso para clasificar en triatlón en unas olimpiadas es muy caro, tiene que ir a un montón de eventos en otros continentes. Fueron ¢18 millones en el 2014; ¢8 millones en el 2015 y ¢13 millones en el 2016. Nosotros tenemos respaldo en el área contable de todo esto. Es absolutamente falso que tuvo que andar rogando por financiamiento.

-¿Cómo es el método de elección de las becas?, ¿es a dedo?

Yo le voy a enviar el listado de los atletas que tenían beca y que él diga cuál de esos no tenía proyección olímpica, que explique el por qué no (ver lista). En el periodo del 2010 al 2012 hay doce atletas, todos fueron a Londres 2012; en el periodo del 2014 al 2016 son ocho y fueron cuatro; en el 2017 al 2021 son once y seis fueron a Tokio. Ninguno es gente que no se la merezca.

Este es el listado de atletas a los que el CON ha dado una beca olímpica. Foto: Cortesía CON Este es el listado de atletas a los que el CON ha dado una beca olímpica. Foto: Cortesía CON

-¿Subieron atletas al avión de última hora solo para hacer una delegación más grande y sacar pecho?, como acusa Leonardo...

Ahí sí me parece una falta de respeto para los mismos atletas, tanto Neshi Lindo, que ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima y tercero en el clasificatorio, así como para Carlos Muñoz en surf, que tenía la opción de ir según la lista. El Comité Olímpico hizo lo que pudo para llevarlos.

Que él cuestione si merecían o no ir, que se los diga él en la cara. No voy a subir a alguien a un avión solo por subirlo, si ellos no tuvieran la calidad deportiva que tienen, no hubieran ido. En este caso los atletas han hasta tenido mejores resultados internacionales de los que nunca tuvo Leonardo Chacón.

-¿Usted maneja a los presidentes de las federaciones?, como dice él...

No, no, yo creo que él lo que está es frustrado porque en algún momento intentó postularse al Comité Olímpico como representante de los atletas y a él los mismos atletas no lo eligieron y en la última elección del comité ejecutivo de la Federación de Triatlón, se postuló y tampoco lo apoyaron. Mucho de lo que dice es por eso, cuando se miente se pierde credibilidad y al final no lo apoyan.