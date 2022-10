Herediano está furioso con televisora y valorará contrato

El Club Sport Herediano revisará con lupa y en junta directiva, el contrato que tiene con FUTV, empresa que tiene los derechos de transmisión del club.

Esto porque a los heredianos no les gustó ni un poquito la producción que hicieron del partido de ida de la gran final del Apertura 2022.

Los heredianos reclamaron una jugada de penal a favor del Team que la televisora no repitió, pero en cambio, repitieron hasta la saciedad la jugada de un posible gol morado, donde Ariel Soto saca la bola en la raya de gol. Aún viendo en televisión, la acción es muy complicada de determinar.

Aquil Alí dijo que hay cosas de la televisora que no le gustan. (Diana Mendez)

‘’En la jugada donde considero que hubo penal para nosotros no la repitieron y cuando era para Saprissa la pasaron un montón de veces. Vamos a analizar el contrato con FUTV para ver qué podemos hacer, eso no lo vamos a dejar pasar, esa parte de ellos no nos gusta’', dijo Aquil Alí, de la junta directiva de Fuerza Herediana.

El gerente general Jafet Soto también salió molesto y dijo que en Herediano son de armas tomar.

“Salgo muy molesto con la producción televisiva, en el primer gol de Saprissa creo que no fue tiro de esquina, pero no pusieron la repetición, pero la jugada de Ariel Soto la pasaron como 40 veces. También hubo una jugada en donde le cometieron falta de penal a Anthony Contreras que tampoco repitieron’', expresó el gerente general rojiamarillo Jafet Soto.

Dijo que analizarán en junta directiva si pueden cambiar de televisora. “Queremos estar donde nos traten igual”, dijo.