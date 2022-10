Herediano fichó a su periodista más icónico

El Club Sport Herediano fichó a su periodista más fiebre para el cierre del campeonato. Se trata de Fabián Zumbado, un reconocido aficionado del Team rojiamarillo.

El cuadro florense recurrió a Zumbado para que reforzara el departamento de comunicación en el final del torneo, aunque sin tener un vínculo formal. El comunicador pidió permiso a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para poder hacer el trabajo y no tuvo problemas.

A Zumbado no le pagan y no lo hace en tiempo laboral, pero le encanta la faceta porque está representando al equipo de sus amores, que se juega el título del Apertura 2022 contra el Deportivo Saprissa.

Fabián Zumbado andaba en el estadio Coyella Fonseca, donde Herediano perdió. (Cortesía )

“Para mí fue toda una alegría en el momento que Juan Pabo Garcia e Ignacio Montero me contactaron. Es todo un gusto, nunca escondí que soy herediano, que son mis colores. Que me tomen en cuenta es un gran orgullo, no les cobro, es más por una pasión y sentimiento que tengo por el equipo. Es dar mi granito de arena a algo que me gusta y por el equipo que amo en el país”, dijo Zumbado.

El reportero asiste a algunos eventos que invitan al equipo para que hable de su sentimiento y cuente anécdotas de cuando cubría al Team. El sábado anterior se le vio en el Coyella Fonseca en el juego de vuelta de la final. Allí observamos que no vio el penal que ejecutó Anthony Contreras y que falló.

Actividad que tenía este viernes con Mary Escalante. (Cortesía )

“Yo no lo planeé solo sentí que no lo podía ver en ese momento y decidí no verlo y lo falló. Con lo que soy de agúizotero, si hay otro penal, sí lo voy a ver por agüizote, porque ya ese falló”, expresó.

Y explicó un poco el contexto del porqué no vio el penal.

Periodista Fabián Zumbado se llevó el susto y el golpe de su vida mientras cleteaba

“Yo trabajé en Repretel casi 13 años y tenía que aguantarme y estar en la cancha intentando llevar la mejor información posible para los televidentes, de forma responsable, pero cuando ya empecé a ver partidos fuera de la tele es peor; es algo como lo que le pasa a exjugadores, en cancha lo ven, disfrutan pero fuera es una tensión muy difícil, horrible”.

Fabián Zumbado es un fiebrazo del Team. (Cortesía)

Zumbado ha colaborado poco, pero lo hace con mucho gusto. Este viernes tenía una actividad junto con Mary Escalante en la plataforma Twitch y en el Instagram live del equipo para hablar de ese sentimiento por el Herediano.

“El día del partido, al cierre había una actividad mediante redes sociales. En esos dos detalles les he colaborado”, dijo.

Lo que más cuenta son anécdotas de cuando fue reportero, de las cosas que le pasaron, tristes y alegres.

“Puedo decir que uno de los días más tristes, futbolísticamente hablando, fue en el 2009 en la final contra Liberia. Mi jefe, Albin Obando, me dijo, ‘te toca estar en el camerino del campeón’ y como dos días antes ni pude dormir de la emoción. Terminé en el camerino de Liberia y no podía poner cara triste o de incomodidad, me debía mostrar normal ante la gente, pero por dentro estaba con el rabo entre las piernas”, recordó.

También dijo que en uno de los títulos rojiamarillos estaba con el micrófono y el mexicano Antonio Pedroza se le acercó y se lo arrebató y decía: ‘celebre, celebre, usted es herediano’. Y Minor Díaz también decía lo mismo”, añadió.

Si hay un penal para Herediano, esta vez Fabián sí lo verá. (Rafael Pacheco Granados)

También hizo una transmisión en vivo montado en el bus donde iba el equipo cuando salieron campeones en una ocasión del estadio Ricardo Saprissa.

Pero para Fabián lo que es más lindo es la chota con los aficionados. Se le acercan heredianos, cartagos, liguistas, morados que lo reconocen y, según el color, le dicen algo y siempre lo toma a bien.

Periodista hizo un agüizote para que el Team quedara campeón, le funcionó y de feria pegó la lotería

“Si es un herediano me dicen por ejemplo, ‘¿qué, hoy qué?’ y yo les digo, espero que ganemos. Si son de otro equipo joden, ‘le vamos a ganar’, cosas de ese tipo. Esa parte es lindísima y siempre he dicho que lo futbolístico no debe pasar a lo personal”.