Herediano anuncia cambios en la dirección técnica

El Club Sport Herediano informó acerca de un cambio en la dirección técnica.

Este martes, los florenses dieron a conocer que Vinicio Rodríguez dejó de ser el técnico del equipo femenino. El anuncio lo hicieron a través de las redes sociales del club.

“La institución agradece al profesor Rodríguez su entrega y profesionalismo durante su etapa al frente del equipo, y le desea éxito en sus próximos retos.

Vinicio Rodríguez dejó de ser el técnico del equipo femenino de Herediano. Foto: Facebook Heredia por Media Calle Deportes. (Foto: Facebook Heredia por Media Calle Deportes. /Foto: Facebook Heredia por Media Calle Deportes.)

“Asimismo, comunicamos que su lugar será asumido por el profesor Harold López, entrenador con experiencia en procesos de fútbol femenino y formación de jugadoras en Costa Rica”, destacó.

El panorama de Herediano

Al cierre de la fecha 5, el equipo florense se ubica en la última posición de la tabla, con 0 puntos.

Las florenses no han ganado ninguno de los juegos que han disputado en el campeonato (Sporting, Chorotega, Alajuelense, Dimas Escazú y Sporting).

El sábado anterior, cayeron 2-3 ante las albinegras y los siguientes juegos serán contra Pococí y el Deportivo Saprissa.