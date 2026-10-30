Herediano habría sufrido otro duro golpe que nadie vio venir para el cierre del torneo

Fernando Lesme habría sufrido un desgarro que lo dejaría fuera de acción con Herediano. (John Durán/Rafael Pacheco Granados)

La situación del Herediano en el Apertura 2026 se complica a cada tramo, pues su clasificación no solo pende de un hilo, sino que habría sufrido otra baja en el momento más importante de su temporada.

La Teja pudo conocer de fuentes confiables que el delantero paraguayo Fernando Lesme sufrió un desgarro muscular, el cual tomaría algunas semanas en recuperarse, por lo que se perdería lo que resta del torneo.

Al certamen tico le resta un mes en su fase regular, por lo que, si los florenses no pudieran meterse a semifinales, no es posible que el atacante vuelva antes de ese plazo y, si de alguna forma entra a la otra fase, luce complicado que esté disponible.

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Herediano pierde a su único delantero centro

Para el Team es un golpe más en el ataque, dado que el guaraní es actualmente el único delantero centro, tras la salida en agosto de Marcel Hernández, por lo que Jafet Soto deberá ordenar sus fichas.

Los florenses volverán a jugar sin un nueve, tal como lo hicieron durante el arranque del certamen, cuando Lesme estaba a la espera de que se pudiera dar su inscripción, la cual se retrasó por asuntos administrativos.

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Fernando Lesme apenas ha disputado siete partidos

Fernando ha tenido un torneo muy accidentado, en el que apenas ha disputado siete partidos, en los que suma dos goles ante Pérez Zeledón y Alajuelense.

Tras jugar ante Alajuelense, Pérez Zeledón y Cartaginés en las últimas tres fechas, el ariete de 24 años parecía estar tomando ritmo; sin embargo, la lesión habría acabado un torneo para él que ha sido más que difícil.