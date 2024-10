Herediano lanza una de sus camisas más lindas con un motivo muy especial

El Club Sport Herediano se unió a la lucha contra el cáncer de mama y lanzó una camiseta especial de color rosado con negro, como símbolo de solidaridad con las personas que enfrentan esta enfermedad.

Octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ha sido la ocasión perfecta para que el equipo se sume a esta causa, compartiendo además una inspiradora historia de supervivencia de una aficionada del equipo.

Así de bonita está la camiseta rosada del Herediano. (CSH )

“El orgullo de ser herediano se viste de lucha y esperanza. Con nuestra camiseta rosada y negra, llevamos un mensaje de fuerza para todos aquellos que enfrentan la batalla contra el cáncer. Únete a El Team y vístete de solidaridad”, publicó el club en sus redes sociales.

Herediano presentó la historia de Karol Moya, sobreviviente de cáncer de mama y una orgullosa aficionada rojiamarilla. “Es una enfermedad que nadie espera, pero nos enseña todos los días a valorar el simple hecho de despertarnos, de tener vida, familia y personas que nos apoyan”, comentó Moya.

Karol Moya, sobreviviente cáncer de mama, aficionada herediana

En el momento de su diagnóstico, su hija tenía apenas dos años y medio, y ahora tiene cuatro. “Es muy preocupante, la palabra cáncer se relaciona con la muerte, y eso nos afecta mucho más. Siento que me robaron un año de la niñez de mi hija”, explicó.

Karol compartió que su lucha contra el cáncer le enseñó la importancia de hacer una pausa en la vida, detener el “corre corre” diario para valorar lo esencial. “No somos dueños de nuestra vida, sino que cada día es una bendición. Despertar es un regalo”, añadió.

Con su actitud positiva, Karol anima a las personas a cuidar de sí mismas. “Cuídemonos, amémonos. El amor propio es esencial. Si nos amamos, nos protegemos y nos cuidamos”, afirmó. También recomendó a las mujeres hacerse el autoexamen mensual y acudir al médico ante cualquier signo inusual.

Karol, herediana por herencia de sus padres, ha transmitido su pasión por el equipo a su pequeña hija. Como parte del homenaje, Herediano le obsequió la nueva camiseta rosada y negra, lo que generó una reacción muy positiva en ella.

La camiseta florense cuesta 29.900 colones y se puede conseguir en la tienda Solo Cracks, Heredia centro (de 9:30 a.m. a 6 p.m.), tienda Solo Cracks Mall Paseo de Las Flores (de 11 a.m. a 8 p.m.), tienda Club Sport Herediano, costado sur del Estadio Rosabal Cordero (de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.).