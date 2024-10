Jafet Soto: Expertos advierten lo que le podría generar sobrecarga laboral que lleva encima

Jafet Soto, técnico de Herediano, lleva sobre sus hombros una serie de responsabilidades que podrían tener secuelas en su salud, tanto física como mental. Aunque hasta ahora parece manejar bien la situación, ya ha comenzado a buscar ayuda para aliviar parte de sus cargas.

Soto no solo es el entrenador del equipo, sino también presidente de Fuerza Herediana, gerente general del club, y ha asumido funciones en la gerencia deportiva tras la salida de Robert Garbanzo. Además, es miembro del Comité Director de la Fedefutbol y de la Comisión Técnica de la Selección Nacional, y está al frente de las obras de construcción del estadio Eladio Rosabal Cordero.

A esto se suma la coordinación de las operaciones del estadio Carlos Alvarado, donde juega Herediano mientras se completa la remodelación del Rosabal Cordero. Y un montón de funciones más que no son tan públicas.

Jafet Soto está metido en demasiadas cosas y podría tener consecuencias en su salud. (Rafael Pacheco Granados)

Cargar con tantas funciones es algo que una persona promedio difícilmente podría soportar, y Jafet ha dado indicios de que esta carga ya está comenzando a afectarlo.

Víctor “Mambo” Núñez comentó en el programa La Platea que Jafet les dijo que se siente cansado, razón por la cual solicitó la ayuda de Núñez, Pablo Salazar, Esteban Granados y Jewison Bennette como asistentes técnicos, algo que el club oficializó este martes.

Además, Soto está constantemente bajo la lupa del ojo público. Cada declaración o acción que toma genera reacciones tanto positivas como negativas, lo que aumenta la presión.

Lo mental

Desde una perspectiva emocional, Carlos Aguirre, coach deportivo, nadie puede ser un “todólogo” sin que esto tenga consecuencias pues el organismo tiene memoria.

“Uno apenas conoce un poco en lo que es especialista, en el caso de Jafet, ha demostrado que es un buen gerente deportivo, llevó a su equipo al éxito y hay datos que respaldan esa afirmación pero considero que la salud mental le pasará factura en algún momento de la vida”.

Aguirre también destacó que, aunque Jafet ama lo que hace, sería beneficioso que redujera el ritmo para evitar problemas futuros.

Jafet Soto ha estado al frente de la construcción del estadio y hasta se encarga de hacer algunos tours a los socios.

Por su parte, Yanela Barrantes, especialista en salud mental, comentó que es imposible para Jafet tener equilibrio en su vida con tantas funciones.

“Todos tenemos 24 horas al día, nadie tiene más. Debemos combinar trabajo, descanso y esparcimiento, y él no puede hacerlo. Además, al estar en el ojo público, todo lo que hace está bajo escrutinio, lo que añade más estrés”, señaló Barrantes, quien advirtió que Jafet podría desarrollar cuadros de ansiedad o depresión o no sentirse capaz de asumir las funciones.

Salud física

El doctor Willy Galvez, quien trabajó muchos años con el Saprissa y la Selección Nacional, y conoce bien a Jafet, explicó que el estrés puede desencadenar diversos problemas físicos.

“El estrés genera alteraciones importantes como problemas neurológicos, gástricos y cardiovasculares, que pueden tener desenlaces complicados”, mencionó.

No obstante, Galvez también reconoció que, si Jafet está bien asesorado y sabe cómo gestionar el estrés, podría manejar todas sus funciones sin problema.

“La fortaleza mental que tienen los atletas de alto nivel es notable, pero debe contar con el apoyo de un médico y estar muy atento a cualquier cambio en su salud, él es un buen ejemplo de fortaleza mental. Desde que era jugador conozco esa cualidad”, mencionó.

Dijo que cada persona tiene un nivel de tolerancia con relación al estrés y cada quien lo gestiona diferente. Él cree que Jafet lo puede hacer sin mayor complicación.

Rendimiento

En cuanto a la eficiencia laboral, Alexander Aguilar, director de la empresa Humano Inteligencia Empresarial S.A., comentó que gestionar tantas responsabilidades puede afectar el rendimiento de una persona.

Desde que Robert Garbanzo se fue de la gerencia deportiva, no ha habido un nombramiento en ese cargo. (Rafael Pacheco Granados)

“El tema es, ¿cuánto tiempo le está dedicando a los proyectos?, porque al ser un líder, debe apoyar, coordinar cada gestión y es parte importante en cada una de esas áreas, por eso aquí aplica aquello del que mucho abarca, poco aprieta, pues en ninguna puede tener una atención del cien por ciento y no son proyectos menores”, expresó Aguilar, quien también es periodista deportivo.

Como ejemplo a ese planteamiento de Aguilar, traemos a colación, las declaraciones de Jafet Soto del 17 de setiembre, luego de derrotar a Liberia 5 a 4. “¿A veces me pregunto qué sería de mí si me dedicara totalmente a esto (técnico)? Tal vez me entre el gusanillo de quedarme por un tiempo aquí o en otro lugar, pues apenas puedo analizar tres partidos del rival y no los seis que hacen todos los que se dedican a esto”, indicó, un claro indicio de que no puede estar en todo concentrado al cien por ciento.

Aguilar sugirió que Herediano debería contar con una estructura administrativa más moderna y eficiente, con roles bien definidos en áreas como la gerencia deportiva, la gerencia general y la operación del estadio. “Si cada función estuviera distribuida correctamente, Jafet podría centrarse en lo que mejor hace, que es la gerencia deportiva. La pregunta es, ¿por qué no ha encontrado personas en las que pueda delegar?”, concluyó.

Aquil Alí, principal accionista de Fuerza Herediana, ha permitido que Jafet Soto esté metido en todo.

En esa estructura, cuestionó que el Team en vez de contar con una persona en cada operación de la empresa, hace un 2x1, o un 3x1 y no es adecuado.

“Por más ágil que sea una persona no puede ser eficiente. Veamos lo deportivo, del 2020 para acá, el Team solo tiene un título, luego de haber tenido una década exitosa. Si estuviera en mi, yo lo dejo en la gerencia deportiva, donde es más exitoso y le quito todo lo demás”.

Aunque Jafet ha mostrado una gran capacidad para manejar diferentes funciones, expertos coinciden en que sería conveniente delegar más tareas. ¿Podrá encontrar las personas de confianza que le permitan descargar parte de su pesada carga y seguir siendo el líder exitoso que ha demostrado ser en el Herediano?