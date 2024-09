Jafet Soto habló más de Alajuelense que de Saprissa previo al choque contra los morados

El entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto, expresó este viernes en conferencia de prensa que hablará con el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, para ponerse de acuerdo en un asunto específico.

Herediano visitará este sábado al Deportivo Saprissa en la Cueva del Monstruo, a partir de las 8 de la noche, en un partido importante, ya que ambos equipos buscan mantenerse en zona de clasificación.

Jafet Soto da a entender que pulseará otra fecha para el juego contra Alajuelense, diferente a la del 16 de noviembre.

Soto dijo que será un juego difícil, que respetan al tetracampeón, pero buena parte de la conferencia habló sobre un tema con Alajuelense.

El entrenador de Herediano y presidente de Fuerza Herediana y gerente del club, mencionó a Joseph Joseph cuando le preguntaron sobre la reprogramación del encuentro entre Alajuelense y Herediano, y que todos los presidentes de clubes habían aceptado este tipo de reprogramación.

El partido quedó fijado para el 16 de noviembre, una fecha FIFA en la que los clubes no podrán contar con sus jugadores convocados a la selección. La Tricolor enfrentará a Guatemala el 15 de noviembre.



“Solo tengo que hablar con quien manda, que es mi colega presidente, don Joseph Joseph. Él y yo nos pondremos de acuerdo, igual que cuando no presentamos la apelación para no jugar. De lo que se dijo o no se dijo, yo prefiero ver hacia el futuro, que es prometedor para la Unafut y para el fútbol de Costa Rica. No tengo por qué detenerme a pensar en el pasado”, explicó Soto.

Marcel Hernández está listo para enfrentar a Saprissa.

La prensa insistió en preguntarle a Jafet si Herediano está dispuesto a jugar sin los seleccionados ese día.

“Tenemos que hablar con la Federación y con Claudio (Vivas, técnico nacional), porque para esa fecha puede ser que no se juega nada en la Liga de Naciones (que las posiciones están definidas y el partido no tenga importancia). Así se pueden hacer excepciones, y al igual que los equipos ayudan a la Selección, en esta ocasión la Sele podría ayudar a los equipos”, manifestó el presidente de Fuerza Herediana y técnico del equipo.

A pesar de la reprogramación y las posibles complicaciones con los seleccionados, Jafet Soto se mostró optimista sobre alcanzar un acuerdo favorable con Alajuelense y la Federación.