Herediano vs Cartaginés: el juego se suspende por un imprevisto en el Carlos Alvarado

Este sábado, los florenses llevan la ventaja 1-0 ante los brumosos, pero en los primeros minutos de la segunda parte, se fue la luz en una de las torres y el encuentro está suspendido

Por Yenci Aguilar Arroyo

El juego entre Herediano y el Club Sport Cartaginés se suspendió por un imprevisto que se dio en el estadio Carlos Alvarado.

Este sábado, los florenses llevan la ventaja 1-0 ante los brumosos, pero en los primeros minutos de la segunda parte, se fue la luz en una de las torres y el encuentro está suspendido. Aparentemente, el daño se produjo por la salida de un breaker.

Corría el minuto 48 cuando el estadio quedó a oscuras y hay personal de mantenimiento que trata de resolver la situación. Mientras tanto, los jugadores hacen movimientos para no enfriarse.

14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
El juego entre Herediano y Cartaginés se suspendió, porque se fue la luz en una de las torres. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El Carlos Alvarado a oscuras

El central David Gómez decretó que hasta que no se resuelva el inconveniente no se reanudarán las acciones.

Según la transmisión de FUTV, el daño se dio en una torre del centro de la cancha y al parecer, el personal ya tenía conocimiento del daño de la torre, pues a la par de la misma había una escalera, previendo que se quedara sin fluido eléctrico.

