Deportes

Herediano vs Cartaginés: ¿qué pasa si la serie cierra con empate en el marcador global?

El juego de vuelta de las semifinales entre Herediano y Cartaginés, será este sábado, a partir de las 8 p.m.

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano y Cartaginés se medirán este sábado, en el juego de vuelta de las semifinales, a partir de las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado.

La semana anterior, el Team dio el primer golpe al derrotar 0-1 a los brumosos en el Fello Meza, dejando la serie inclinada a su favor y obligando al conjunto blanquiazul a buscar una remontada en Santa Bárbara.

Una de las principales dudas que surgen es qué pasaría si la serie cierra con empate en el marcador global.

LEA MÁS: Kenneth Paniagua lanzó fuerte mensaje a quienes cuestionan la forma de jugar del Team

14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
El partido entre Herediano y Cartaginés dará inicio a las 8 de la noche. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Qué pasa en caso de empate?

Al no contar ya el gol de visitante como criterio de desempate, una victoria del Cartaginés, por ejemplo, 0-1 haría que se tengan que jugar los tiempos extra.

Si al finalizar los 30 minutos de prórroga persiste la igualdad en el global, el finalista se definirá desde los lanzamientos del punto de penal.

Por su parte, al Herediano le basta con ganar o empatar el partido del sábado por cualquier marcador para sellar su boleto a la siguiente ronda.

Cabe recordar que el “Team” cerró la fase regular como líder del torneo, por lo que, independientemente de lo que suceda en esta serie, ya tiene asegurado un campo en una eventual Gran Final, en caso de que sea necesaria para definir al campeón nacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoCartaginésSemifinalesTorneo de Clausura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.