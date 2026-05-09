Kenneth Paniagua lanzó fuerte mensaje a quienes cuestionan la forma de jugar del Team

Herediano se jugará este sábado a las 8 p. m. el pase a la final del torneo de Clausura 2026 en casa ante el Cartaginés, serie en la que parte con ventaja tras ganar el juego de ida 1-0, en el Fello Meza.

Kenneth Paniagua fue muy claro sobre lo que necesita el Herediano para llegar a la final. (Facebook)

Ídolo de Herediano defiende el estilo de juego del Team

Tras el encuentro en el estadio brumoso, algunos hicieron un escándalo por el estilo de juego que aplicó el técnico José Giacone y cuestionaron sus métodos, pese a sacar el resultado, lo que para un ídolo florense como Kenneth Paniagua es lo que realmente importa.

El exvolante rojiamarillo les envió un mensaje a los que hablan de la estrategia florense, pues considera que se les olvida que con ese estilo se han logrado grandes cosas en el fútbol nacional, como por ejemplo lo que hizo la Selección de Costa Rica en Brasil 2014.

“Yo no sé por qué la gente especula tanto con el asunto del sistema o el planteamiento, porque nosotros fuimos a Brasil 2014 y el planteamiento fue ese, así lo hicimos. Tuvimos que jugar ante Italia, Uruguay, Inglaterra, Grecia y Holanda jugando así”.

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Kenneth Paniagua pide valorar la efectividad

“Eso se hace también porque se respeta al rival. Creo que, lejos de que piensen que Herediano fue mezquino y conservador, sabe que tiene un rival de respeto y que está haciendo bien las cosas, por lo que, teniendo un buen orden defensivo, también se logran cosas buenas”, comentó.

Para Kenneth, la prioridad rojiamarilla debe ser sacar la serie y hacer oídos sordos a quienes los señalen, pues con el título en mano, la gente se acordará poco de las formas.

“Herediano tiene variables para ir al frente, pero estas series se juegan así. Creo que lo que la gente no entiende es que en estas instancias se necesita el resultado, no la parte preciosista; se prioriza la efectividad, ser práctico; eso debe entender la gente.

“Nadie habla del partido de Liberia y Saprissa, que fue un partido igual, feo, sin muchas opciones, amarrado, porque los equipos se tuvieron respeto. Son estilos”, destacó.

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Herediano sacó la victoria en el juego de ida en el Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés sigue siendo un rival de mucho cuidado

Paniagua cree que los florenses tampoco pueden ir a atacar alegremente sin muchas precauciones porque también tienen al frente a un rival muy calificado, con calidad y al que hay que respetar por lo que ha demostrado.

“Creo que va a ser un partido duro, trabado, difícil. Pienso que Herediano tiene que buscar el juego, eso sí, solventarlo lo más rápido posible o aumentar la ventaja para cerrar de una vez toda esta especulación, para bajar un poco a esto.

“La gente menosprecia un poco al Cartaginés, pero es un buen equipo, entonces va a venir a tratar de buscar lo suyo, donde la diferencia la van a marcar buscando errores del rival; no va a ser un partido de muchos goles, por lo que será complejo”, opinó.

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Si el Team elimina a los brumosos, quedará apenas a dos partidos del campeonato (si saca la serie), por lo que el enfoque debe ser en pasar por sobre cualquier otro detalle.

“Esa es la consigna, no alargar las series, definirlas lo más rápido posible. Herediano ya golpeó, ya dio el primer paso; ahora tiene que ser contundente e inteligente. En el siguiente partido tampoco se puede ir desbocado al ataque, sino saber manejar lo que le conviene”, finalizó.