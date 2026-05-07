Teleguía Deportes

Este marcador pronostica la inteligencia artificial para juego de semifinal entre Herediano y Cartaginés

El Team llega con ventaja tras ganar el primer duelo en Cartago y buscará cerrar la serie en casa

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La inteligencia artificial ya hizo su pronóstico para el duelo de vuelta entre el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés, correspondiente a las semifinales del Torneo de Clausura, que se disputará este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

El Team afronta el compromiso con ventaja en la serie luego de imponerse 0-1 en Cartago durante el partido de ida, resultado que obliga a los brumosos a buscar una remontada como visitantes.

El marcador que predice la IA

Cartaginés vs. Herediano
La IA proyecta un partido cerrado en Santa Bárbara. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tomando en cuenta el rendimiento reciente, la localía, la presión de la instancia y el resultado del primer juego, la inteligencia artificial proyecta un triunfo ajustado del Herediano.

Pronóstico IA:

Herediano 2-1 Cartaginés

Con este resultado, los florenses avanzarían a la final con marcador global de 3-1.

El encuentro promete intensidad desde el inicio, ya que los de la Vieja Metrópoli están obligados a buscar goles, mientras que los florenses intentarán aprovechar los espacios y el apoyo de su afición en Santa Bárbara.

LEA MÁS: Herediano vs. Cartaginés: José Giacone reaccionó a cuestionamientos por el estilo de juego del equipo

Además, el Team ha mostrado solidez defensiva en los últimos compromisos y llega motivado tras sacar ventaja en territorio brumoso y tener fija una posible gran final.

Cartaginés buscará la sorpresa

Cartaginés vs. Herediano
Herediano llega con ventaja tras ganar el juego de ida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese al panorama complicado, el cuadro blanquiazul todavía mantiene viva la esperanza de darle vuelta a la serie y meterse en la final del campeonato nacional.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoCartaginésPartidoIAMarcador
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.