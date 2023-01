Heredianos contentos con la movida de Jafet Soto

Los aficionados del Club Sport Herediano se muestran contentos con la movida de Jafet Soto, al nombrar un gerente deportivo que le aliviane la enorme carga de trabajo que arrastraba.

La institución nombró la semana pasada a Robert Garbanzo como gerente deportivo, un recargo que tenía Soto, pues en el club consideran que era necesario, sobre todo, por la necesidad que tiene la institución de aligerar la construcción del estadio Eladio Rosabal Cordero.

Robert Garbanzo es hombre de confianza de Jafet Soto. (CSH )

La movida consistió en nombrar a Garbanzo como gerente deportivo y dejar a Jafet Soto como gerente general, de esa manera, Jafet será el jefe de Garbanzo y trabajarán muy unidos, pero el peso de asuntos como fichajes y renovaciones correrá ahora por cuenta de Robert. Lo de Jafet se enfocará más a los asuntos administrativos, con prioridad en el estadio.

“No siento que Jafet haya soltado ese puesto porque es el gerente general y está por encima del deportivo, para mí es sumar refuerzos a un equipo de trabajo. Herediano es una institución grande como para que todo lo pueda abarcar una persona. Es positivo, Robert llega a aportar, experiencia y trabajo”, opinó Jonathan Ramírez, quien es más rojiamarillo que el propio Jafet.

Otro aficionado, Steven Oviedo, considera que la llegada de Garbanzo es positiva, pero no cree que Jafet se desligue del todo de la gerencia deportiva.

¿Pesadilla en el Herediano? Llegó el sustituto de Jafet Soto

“Es bueno que delegue porque Jafet no puede estar metido en todo, Jafet era el típico Soyla, hasta para barrer el estadio o para ver asuntos de seguridad. Jafet será el jefe de Robert y va a estar enterado de todo, pero sin duda, Garbanzo lo va a liberar de trabajo y eso será en pro del estadio, en lo cual están atrasados”, comentó Oviedo.

La construcción del estadio Eladio Rosabal tuvo mucho que ver en la movida del Team.

Otro herediano de pura cepa, Bernal Arce, expresó que el nombramiento del nuevo gerente es un arma de doble filo.

“Parece que es beneficioso porque Jafet pasa saturado con todo y no hay ser humano que pueda estar con todo. Está bien porque si va a agilizar el tema de la construcción, genial; pero hay que ver qué tanto se resiente en la parte deportiva”, comentó.

Conozca el lado más humano de Jafet Soto

Ese es el principal temor de Priscila Pérez.

“El señor Garbanzo es de confianza de Jafet, sino, no lo manda a traer, pero las cosas en Herediano se hacen de una forma muy particular, al estilo de Jafet y puede que otra forma de ver las cosas no sea tan positiva. Esperemos que sí”.

De momento, el Team ha jugado dos partidos desde que llegó Robert, uno se lo ganó de visitante a San Carlos 3 a 2 y en el otro perdió de local, de forma sorpresiva ante Guanacasteca 1 a 0 y ya contrató a Fernán Faerron.