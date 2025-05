Hermana del “Tepa” González vivió momentos de tensión porque no podía entrar al estadio para la final

Ari, la hermana del Tepa González fue una de las personas que sufrió para entrar al estadio Carlos Alvarado a ver la gran final. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

La familia de José de Jesús “Tepa” González, jugador del Herediano, vivió momentos de tensión antes del partido contra Alajuelense, porque no podía entrar al estadio Carlos Alvarado.

Una hermana del Tepa, llamada Ari González, contó en un video en su perfil de TikTok, que el miércoles por la noche llegaron a Santa Bárbara, para ver el segundo juego de la gran final, y durante un rato se quedaron afuera, porque no podían ingresar al estuche, como le pasó a mucha gente con entrada en mano.

“Aunque todos teníamos boletos, no nos dejaban pasar porque el estadio estaba lleno, la gente estaba supermolesta, gritando, empujando, la verdad los entiendo y fue todo un show entrar, pero lo logramos”, contó la joven.

Pero al jugador no solo lo acompañó su hermana, sino que el pequeño Enzo, su hijo, también estuvo presente para acompañar a su papá en este partido y por lo que cuenta la joven, pareciera que era la primera vez que visitaba Tiquicia.

La muchacha quedó encantada con la comida de Costa Rica y le puso una nota alta a los aficionados florenses.

“La afición tiene una vibra increíble, todos entregados, apoyando al Herediano y después de muchos minutos se me hizo, el poder ver a mi hermano entrar, y no les puedo explicar lo orgullosa que me siento, es para mí un ejemplo de constancia, de esfuerzo y de muchísimo corazón en todo lo que hace”, afirmó.