Getsel Montes, el niño que pasó de jugar en canchas de tierra, a ser el héroe del bicampeonato del Herediano

Getsel Montes celebró y grito un gol que es historia pura en el Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)

Herediano tuvo un inesperado héroe en el título 31, un jugador lejos de los reflectores, un actor de reparto que no se suele llevarse los aplausos, pero que fue vital para mantener la solidez en la parte defensiva, el hondureño Getsel Montes.

Una bola suelta que cayó en el centro del área tras un despeje, quedó frente al catracho, que no la desperdició para marcar su único tanto en el fútbol de Costa Rica pero, probablemente, el más importante que marcará estando acá.

En charla con La Teja, luego de la gran final, el zaguero nos contó que en su país, en el que jugó para el Real España y Platense, marcó catorce goles, pero ninguno con el peso del que hizo en la gran final, es sin duda, el más trascendental en su carrera.

“Sin duda sí, es uno de los mejores momentos por lo que significa, el título, el bicampeonato y este gol lo voy a recordar siempre, este instante, posiblemente si es el más importante por el equipo, por Yendrick (Ruiz) que se retira, que es un hermano, un padre, un amigo, me apoyó muchísimo”, indicó.

LEA MÁS: Jafet Soto dice que no se siente entrenador tras conseguir el bicampeonato con el Team

Getsel Montes apuntó y de un derechazo liquidó a Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al anotar, dio rienda suelta a una emoción gigante, no sabía ni cómo celebrar, solo sentía un gozo muy grande, no solo por sus compañeros, sino al recordar a su familia y amigos, en su natal Sulaco, un municipio del departamento de Yoro, en Honduras.

“La familia y mis amigos están muy felices, siempre me han apoyado desde allá, ha sido una fuerza a la distancia que me han brindado”, destacó.

En las humildes calles de un pueblo dedicado a la siembra, con algunas calles de tierra aún, casas con techos de tejas, pero con belleza natural y un estilo retro, se crió un muchacho que siempre tuvo la ilusión de dedicarse al fútbol.

LEA MÁS: Herediano recién se coronó bicampeón y ya oficializó su primera llegada

En el 2015, a sus 18 años, tuvo la oportunidad de debutar para el Platense y dos años después, con solo 20 años, fue comprado por el Real España, uno de los grandes del fútbol catracho, en el que estuvo por ocho años.

El sacrifio que hizo este muchacho sencillo, de una familia de campesinos para salir adelante, hoy lo siente recompensado con lo que ha logrado.

“Sí, sí, hoy siento algo muy lindo, desde que jugaba en canchas de tierra, con piedras, en media calle, la verdad que todo el esfuerzo ha dado frutos.

“Yo vengo de una famiilia campesina muy humilde, de pueblo, donde hay que esforzarse mucho, pero viví feliz jugando en esas canchas, haciendo marcos con dos piedras, no me da pena decirlo, porque fue una infancia muy bonita. El dinero no sobraba, pero nunca nos hizo falta nada, mis padres nos han apoyado mucho y esto es de ellos también”.

LEA MÁS: Herediano reconoce acercamientos con técnico que cumple con un requisito fundamental

En aquellas calles de tierra en Sulaco, Honduras, Getsel Montes apostó desde que era joven por sus sueños. (Instagram Getsel Montes/Instagram Getsel Montes)

Al volver a ver atrás puede sentir mucho orgullo al ver en quién se convirtió, de aquel niño humilde que jugaba feliz en canchas de tierra, pasó a ser un hombre que ha logrado sus sueños y ha escrito su nombre en la historia de dos países.

“Hoy le diría a ese niño que gracias por siempre creer, por siempre esforzarse, luchar, la verdad no me arrepiento de nada, de haberlo intentado, de apostar por mí, si uno no da el siguiente paso, no hace nada, tienes que dar ese primer paso para ver de qué eres capaz”, comentó.

LEA MÁS: Dueña de restaurante vivió un calvario en pleito de aficionados de Alajuelense y Herediano

Gran decisión

Getsel es muy sincero al asegurar que venirse a Tiquicia a jugar con el Team es el salto de calidad que buscaba en su carrera, por el cual incluso ya fue convocado a la Selección de Honduras.

“La confianza que me dieron cada uno de los compañeros, la directiva, al inicio me costó un poco, no estaba acostumbrado a entrenar en cancha sintética, pero gracias a Dios al pasar el tiempo me fui acoplando de la mejor manera, con el apoyo de los compañeros.

“Ahorita para los partidos eliminatorios ya me convocaron a la selección, creo que voy el viernes en la noche o el sábado en la mañana y muy feliz de eso, responde al trabajo que hemos venido haciendo”, indicó.

Getsel Montes es de los defensores más duros en el fútbol de Costa Rica. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el Team ha sido titularísimo desde su llegada, un extranjero con el que realmente la pegaron, de esos que hacen que un torneo como el nacional crezca gracias al buen nivel que trajo.

“Cuando me salió la oferta de Herediano ni lo pensé, siempre dije que quería mejorar, asumir nuevos retos, probar otras cosas y gracias a Dios nos ha ido bien y seguimos mejorando. En Honduras gané un título con Real España que nunca voy a olvidar al hacer el primero y este bicampeonato tampoco, más allá del gol”, explicó.

El Herediano y Costa Rica le abrieron la puerta a un nuevo mundo a Montes al que nunca imaginó llegar, pero gracias a su convicción se demostró de qué era capaz, como de darle un bicampeonato a un club.