Hermano de Francisco Calvo sorprende y da el salto a Europa

El muchacho tiene 22 años y en Costa Rica jugó con Fútbol Consultants

Por Yenci Aguilar Arroyo
Esteban Astúa, hermano de Francisco Calvo jugará en el equipo masculino del Alicante Sports Academy en España. Instagram Esteban Astúa. (Instagram Esteban Astúa./Instagram Esteban Astúa.)

El hermano menor de Francisco Calvo dio un gran salto y cruzará el charco, para jugar en una prestigiosa academia en España.

Esteban Astúa, quien jugaba en Fútbol Consultants, obtuvo una beca deportiva para estudiar negocios y competir con el equipo de fútbol masculino de Alicante Sports Academy en España.

“Ubicada en un entorno privilegiado a minutos de la playa y con instalaciones de alto rendimiento únicas en el país, ASA combina educación de calidad, entrenamiento profesional y un calendario competitivo nacional e internacional.

“Con campos de entrenamiento con medidas UEFA, gimnasio de última generación, residencias top class, y el acompañamiento de expertos en desarrollo deportivo y académico, ASA es el lugar perfecto para que los estudiantes-atletas alcancen su máximo potencial”, destacó Propella, un programa de becas deportivas.

El muchacho celebró este nuevo paso en su carrera al lado del defensor de la Selección Nacional, de su sobrino Gael y junto a su madre, doña Fressy Quesada.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

