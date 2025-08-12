Hermano de Francisco Calvo sorprende y da el salto a Europa

Esteban Astúa, hermano de Francisco Calvo jugará en el equipo masculino del Alicante Sports Academy en España. Instagram Esteban Astúa. (Instagram Esteban Astúa./Instagram Esteban Astúa.)

El hermano menor de Francisco Calvo dio un gran salto y cruzará el charco, para jugar en una prestigiosa academia en España.

Esteban Astúa, quien jugaba en Fútbol Consultants, obtuvo una beca deportiva para estudiar negocios y competir con el equipo de fútbol masculino de Alicante Sports Academy en España.

LEA MÁS: ¿Francisco Calvo entrena con Saprissa? Esto nos dijo Erick Lonis

“Ubicada en un entorno privilegiado a minutos de la playa y con instalaciones de alto rendimiento únicas en el país, ASA combina educación de calidad, entrenamiento profesional y un calendario competitivo nacional e internacional.

“Con campos de entrenamiento con medidas UEFA, gimnasio de última generación, residencias top class, y el acompañamiento de expertos en desarrollo deportivo y académico, ASA es el lugar perfecto para que los estudiantes-atletas alcancen su máximo potencial”, destacó Propella, un programa de becas deportivas.

LEA MÁS: Francisco Calvo se defiende con todo tras críticas de la afición por su rendimiento en Copa Oro

El muchacho celebró este nuevo paso en su carrera al lado del defensor de la Selección Nacional, de su sobrino Gael y junto a su madre, doña Fressy Quesada.