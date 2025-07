Francisco Calvo se defiende con todo tras críticas de la afición por su rendimiento en Copa Oro

Francisco Calvo falló su penal en la tanda contra los Estados por los cuartos de final de Copa Oro. (Cuenta X de Federacion de Estados Unidos/Cuenta X de Federacion de Estados Unidos)

Francisco Calvo fue de los jugadores más señalados por la prensa y afición, tras la eliminación de Costa Rica en la Copa Oro. Al zaguero le recriminan su rendimiento en el certamen.

El jugador regaló un gol ante Surinam luego de un resbalón en el debut del torneo y después falló un penal vital, este domingo, en la serie decisiva ante Estados Unidos, con un remate fácil al centro.

Ante las críticas, el futbolista sacó pecho cuando llegó a Costa Rica este lunes.

LEA MÁS: Miguel Herrera responde por video de jugadores en la discoteca

“A mí me criticaron porque me resbalé; yo no veo mucho las redes, pero lo que escuché es eso. Me critican por un resbalón contra Surinam, de ahí en fuera, si tanta crítica hablan y tanta estadística ustedes hablan, pues entonces vean mis estadísticas y ya luego me pueden criticar.

“Si ya luego ven mis otros partidos, entonces me pueden criticar con méritos, pero si no tienen argumentos para criticar, simplemente, porque la gente piensa que uno tiene que retirarse, porque ¿eso es lo que dice la gente no? Pues no, yo todavía me siento en plenas condiciones para seguir representando a mi país, si el técnico así lo considera", comentó.

LEA MÁS: Uno de los titulares de Costa Rica ante Estados Unidos realizó solo un pase en todo el partido

Adicionalmente, el capitán de la Sele se metió en una polémica luego del partido ante México cuando se le vio en una discoteca en Las Vegas en medio certamen, esto a pesar de contar con el permiso del técnico Miguel Herrera.

Ante Estados Unidos, según el sitio Sofascore, los números de Calvo arrojan que sumó 58 toques, perdió el balón en diez ocasiones, de cuatro duelos por aire, no ganó ninguno, mientras que los duelos por el suelo fue más preciso y ganó cuatro de cinco en la faceta defensiva.

LEA MÁS: ¿Ese es Rolando Fonseca? Exjugador sorprendió a propios y extraños este lunes en análisis de Teletica sobre la Sele