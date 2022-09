Hernán Medford: “Es doloroso quedar fuera de Concacaf”

El técnico de Herediano, Hernán Medford, se mostró decepcionado tras haber quedado fuera del torneo Campeones de Concacaf, al caer en la serie ante el Real España de Honduras.

Medford aceptó que no les alcanzó pero dijo que perder de esa forma lo deja tranquilo.

Herán Medford aceptó la derrota y que es doloroso quedar fuera de Concacaf. (JOHN DURAN)

“Cuando no se logra un objetivo cada quien lo ve como quiere, fracaso, perder la oportunidad de seguir, cada quien lo ve como lo quiera llamar, pero tranquilo, la diferencia fue allá, nos ganaron con mérito, pero cuando un equipo queda fuera con ese marcador, lo aceptamos. No nos alcanzó, pero me gusta ver la parte futbolística del equipo, no fuimos contundentes, quedamos fuera y hay que aceptarlo”, expresó.

Hernán Medford: “Tengo muy poco de qué hablar”

Lo que más le duele al técnico es quedar fuera de la Liga de Campeones de Concacaf.

“La consecuencia es esta, quedar fuera es doloroso. ¿A quién no le gusta cumplir? No se cumplió, simplemente hay que aceptar la derrota, nos equivocamos y uno como líder asume las responsabilidades”, expresó.

El Pelícano dijo que mantiene la idea de que no faltó dinámica y que tanto Honduras como Costa Rica merecen respeto y no se debe andar en dimes y diretes.

Anthony Contreras fue el autor del gol. (JOHN DURAN)

“Tuvimos dinámica, intensidad, siete u ocho ocasiones de gol en el primer tiempo, ellos hicieron un gol en el córner. Sigo diciendo, eso no es real, estamos en el Mundial, es por algo, el partido que hicimos hoy es por algo”, insistó.