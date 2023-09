Hernán Medford le tira con todo al árbitro William Mattus y a la Unafut por caso de racismo

El entrenador nacional Hernán Medford se le fue con todo al árbitro William Mattus y sus asistentes por no tomar cartas en el asunto en el caso de racismo que se dio este domingo, en el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa.

Medford dijo en el programa Tercer Tiempo, del canal Opa, que era una barbaridad que el cuerpo arbitral no hubieran al menos detenido el partido cuando Javon East denunció el asunto en el estadio y que incluso el mismo Joel Campbell reafirmó este lunes que sí escuchó los sonidos racistas.

En el espacio, además de los otros dos presentadores, María José Cubero y Clen Carrillo, estaba Henry Bejarano como invitado.

Hernán Medford realmente estaba bravo, y con razón, por lo que pasó. (Pantallazo)

Medford no se guardó nada en el espacio y leyó un tuit de Gustavo Peláez, donde cuenta que le dijo a su hijo que esos sonidos que estaba oyendo (la gente haciendo como monos) eran de gente sin cerebro y llena de odio, por lo que el niño ya no quiere volver a un estadio.

“Qué tristeza, qué vergüenza, qué basura. Son racistas, dejemos de medias tintas, son racistas, el que grita en contra de una persona de un color, sea negro, chino o blanco es racista. Es un maldito racista.

“Da tristeza, lo podridos que están de mente, estar viviendo este tipo de cosas en nuestro país, no porque lo dijo Javon East, porque hasta Campbell del equipo contrario escuchó y dijo ‘sí lo escuché'.

“Entonces Mattus, ¿dónde estabas? Pará el partido, el cuarto árbitro ¿dónde estaba?”, expresó un Medford muy molesto en el programa.

“Alguno de ustedes, periodistas, lo tuvo que haber escuchado, eso fue de lo primero que debieron hablar, que hubo insultos racistas ayer en el estadio, ahora qué, ¿no lo escuchan?”, siguió diciendo el Pelícano.

“No vivimos solo de fútbol, vivimos de todo lo que pueda hacer nuestra sociedad, vivimos de todo lo que puede destruir nuestra sociedad y hoy el racismo está destruyendo a Costa Rica”, continuó.

“Unafut, dejémonos de tantas cosas, pa’ que salen hablando, ¿por qué no toman acciones? Se los dije, mucha campañita, mucha campañita, hablemos como ticos, mucha vara, mucha cosa, mucho enredo, de todos los días, en todos los partidos vamos de campaña en campaña. Unafut, sus campañas no están funcionando, son un desastre. Sí, estoy enojado, y el que no esté enojado como costarricense, como sociedad, que triste. Sus almas están podridas”, finalizó.