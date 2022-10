Hernán Medford: “No hablo ni de mis jugadores, voy a hablar de Kendall Waston”

El entrenador del Club Sport Herediano, Hernán Medford, dijo este jueves en conferencia de prensa que respeta mucho a su rival, el Deportivo Saprissa y que eso se demuestra hablando y preocupándose por el conjunto morado y no por un solo jugador.

Medford reaccionó así cuando le preguntaron si le preocupa la presencia de Kendall Waston.

Hernán Medford no se preocupa por Kendall Waston sino por todo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“No vemos a Saprissa como Kendall Waston, ni siquiera hablo de mis jugadores voy a hablar de un jugador de Saprissa, respeto más al Saprissa al no hablar de Kendall, lo respeto hablando de Saprissa, imagínese que solo me preocupe por Kendall, ¿ y los otros jugadores?”, dijo el estratega rojiamarillo.

Waston aunque es defensa la primera media hora del partido de vuelta de la final de la segunda fase en el Coyella Fonseca, jugó como delantero. Algunos periodistas afirman que el técnico saprissista Jeaustin Campos sorprendió al Pelícano con ese movimiento, de allí la consulta.

“Hablar de él no es un tema, sabemos que tiene sus virtudes, puede ser que le vaya bien o que le vaya mal, pero no me voy a sentar a hablar, ¿como voy a pensar en él y no en el resto de jugadores? Me importa más el equipo de Saprissa que un jugador”, dijo.