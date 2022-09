Hernan Medford: “No podemos hacer pública la estrategia”

El técnico del Herediano Hernán Medford expresó en la conferencia de prensa previo al juego ante el Real España por los cuartos de final de la Liga Concacaf, que tiene una estrategia bien definida, pero que no la puede hacer pública.

Hernán Medford va por el triunfo ante el Real España. (Albert Marin)

Herediano visitará este jueves el Estadio Morazán para enfrentar al Real España de Honduras y cuando se le preguntó que cómo iba a hacer para ganar, dijo esto: “El equipo sabrá lo que tiene que hacer, no lo puedo hacer público, trabajamos sobre una estrategia para vencer al equipo, sabemos sus virtudes, sus carencias y sobre eso trabajamos”, dijo.

Eso sí, considera que el duelo ante los catrachos será muy cerrado y con características de una final.

“Será cerrado, ellos están en casa y buscarán el partido, nosotros tenemos que tener la idea clara para ir a ganar”, dijo Medford, quien solo ha perdido un partido en la actual temporada y fue precisamente en este torneo, ante el Pacific, 1 a 0, en el Estadio Ricardo Saprissa, que obligó a definir la serie en penales.

“Lo que pasó, pasó, no podemos pensar en lo que ocurrió con Canadá (Pacific) ni pensar en lo que pasó con Cartago (los brumosos fueron eliminados por los catrachos), son partidos diferentes”, explicó el Pelícano.

El Team sufrió para superar al Pacific de Canadá. (JHON DURAN/STRAFFONIMAGES/JHON DURAN)

“Obviamente sabemos que venimos a jugar un partido sumamente complicado, más no imposible de ganar porque venimos muy positivos ante un Real España que sabemos que en casa es fuerte”.

Agregó que el cuadro hondureño tiene buenos jugadores y un gran técnico.

Hernán Medford: “Tengo muy poco de qué hablar”

“Es una final, un partido de 180 minutos donde iniciamos noventa minutos mañana y el próximo jueves será en Costa Rica. Sabemos que tenemos que tener total concentración, ya tenemos listo nuestra forma de jugar”, insistió.

Añadió que cuando un equipo anda en un buen nivel, no vale de nada sino se demuestra en la cancha.

“Si andas en buen nivel se tiene que demostrar en el partido, no podemos hablar de ese tipo de cosas cuando Honduras siempre ha sido un país a nivel de selección y equipos que ha sobresalido, lo mismo que Costa Rica. Yo no me estoy fijando más allá, yo solo me fijo en el partido de mañana que es Heredia contra Real España y al final que gane el mejor”, finalizó.

Por los dos torneos

Mientras tanto, el defensor Orlando Galo expresó que el juego ante el Real España será muy complicado y que es un rival al que respetan mucho.

“Ahora nos toca de visita y venimos a sacar buen marcador, será reñido es un rival complicado porque el fútbol hondueño es muy aguerrido y vamos a hacer las cosas de la mejor manera, para eso hemos entrenado, para hacerlo bien en Costa Rica y en el torneo de la Concacaf”, dijo.

Galo también se refirió a la responsabilidad que le da Medford como capitán del equipo, pesa a sus 22 años y lo toma con mucha seriedad y respeto.

“Me han dado la capitanía, tomo la batuta, el cargo porque no está Yeltsin Tejeda que es un jugador de la Sele, completo. Igualmente hay otros compañeros que lo pueden hacer. La cinta de capitán no me hace ni más ni menos”, dijo.

Sin embargo, explicó que en ocasiones le permite acercarse al árbitro y conversar.

“Soy joven pero lo tomo de la mejor manera y con mucha responsabilidad”, añadió.

Recordemos que el Team llegó a cuartos luego de dejar en el camino al Pacific de Canadá en penales, después de ganar en Canadá 1 a 0 y perder por el mismo resultado en la vuelta en el Ricardo Saprissa.

Mientras que el Real España dejó en el camino al Cartaginés, campeón de Costa Rica al que derrotó en los dos partidos, 2 a 0 en Honduras y 2 a 0 en el Estadio Fello Meza.