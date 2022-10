Hernán Medford: “Ojalá nos den por muertos, sería ideal”

El entrenador del Club Sport Herediano, Hernán Medford, no tuvo más reparo en reconocer que Saprissa fue superior a su equipo en el primer partido de la gran final del Apertura 2022 y que el Team jugó muy mal.

Tanto así que dijo que hace mucho tiempo el cuadro florense no juega tan mal, eso sí, aseguró que lo peor que puede hacer Saprissa es pensar que Herediano ya tiró la toalla.

Hernán Medford está positivo pese a las dos derrotas al hilo. (John Durán)

“Simplemente Saprissa fue mejor que nosotros, hay que aceptarlo en los primeros noventa minutos fueron mejores, Heredia no jugó bien y hoy Saprissa nos ganó bien y todo lo que me vayan a preguntar la respuesta va a ir por allí. Saprissa fue mejor hoy, ganó y Heredia no jugó bien”, explicó el entrenador.

“Son partidos que se quieren olvidar, Heredia hace tiempo no juega un partido así, quedan noventa minutos, ojalá nos den por muertos, sería ideal”.

Hernán Medford: “No hablo ni de mis jugadores, voy a hablar de Kendall Waston”

El técnico aseguró que en los 90 minutos que restan, el Team debe mostrar lo que hizo en el campeonato.

El entrenador le restó importancia a un altercado que hubo entre Waylon Francis y Esteban Alvarado, pues él había dicho la semana pasada que en su equipo esas cosas no suceden.

Hernán Medford le restó importancia a la discusión entre Esteban Alvarado y Waylon Francis.

“No pasó nada, en un partido se puede regañar y no pasa nada, los dos se sentaron a la par, es lo que es importante”, añadió.

“Son momentos que duelen, no podés perder así, no se hicieron las cosas bien y quedan 90 minutos”, reiteró sobre el partido.

También se molestó cuando le dijeron que el objetivo de remontar dos goles en el Colleya Fonseca, luego de perder dos partidos consecutivos es muy difícil y negativo.

“Sigo positivo, mi equipo es positivo, mi equipo puede ganar, por un partido malo nos van a crucificar, podemos hacer un partido bueno, estoy positivo, usted puede tener razón en lo de hoy, pero no puede adivinar lo que va a pasar el sábado, usted es de los que ya nos da por muertos”, dijo el Pelícano.