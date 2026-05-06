¿Hernán Medford piensa en Joel Campbell como refuerzo para Saprissa? Esto dice el entrenador

¿Hernán Medford tiene en la mira a Joel Campbell como refuerzo para Saprissa?

Este miércoles, el entrenador habló en conferencia de prensa, previo al juego contra Liberia, que será el domingo, a las 4 p.m. y le hicimos esa pregunta.

Hernán Medford respondió la pregunta sobre Joel Campbell. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Así responde Medford sobre Joel Campbell

Recordemos que el delantero finaliza contrato con Alajuelense en junio.

“No es un tema del que hablo, tampoco. Es un jugador al que respeto, le dio grandes cosas a Costa Rica. Pero entrar en eso, no lo he analizado, no me ha pasado la situación por la mente.

“Lo que sí hay que tener es un respeto hacia un jugador como Campbell, que le dio mucho a este país a nivel de selección, eso es el respeto que se merece”, mencionó.