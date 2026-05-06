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¿Hernán Medford piensa en Joel Campbell como refuerzo para Saprissa? Esto dice el entrenador

Joel Campbell finaliza su ligamen con Alajuelense en junio

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Por Yenci Aguilar Arroyo y Eduardo Rodríguez

¿Hernán Medford tiene en la mira a Joel Campbell como refuerzo para Saprissa?

Este miércoles, el entrenador habló en conferencia de prensa, previo al juego contra Liberia, que será el domingo, a las 4 p.m. y le hicimos esa pregunta.

Hernan Medford, tecnico del Deportivo Saprissa.
Hernán Medford respondió la pregunta sobre Joel Campbell. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Así responde Medford sobre Joel Campbell

Recordemos que el delantero finaliza contrato con Alajuelense en junio.

“No es un tema del que hablo, tampoco. Es un jugador al que respeto, le dio grandes cosas a Costa Rica. Pero entrar en eso, no lo he analizado, no me ha pasado la situación por la mente.

“Lo que sí hay que tener es un respeto hacia un jugador como Campbell, que le dio mucho a este país a nivel de selección, eso es el respeto que se merece”, mencionó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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