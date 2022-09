Hernán Medford: “Señor Poveda, póngase las pilas, deje a los futbolistas jugar”

El técnico del Herediano, Hernán Medford, le dijo a Rándall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje, que se ponga las pilas.

El Pelícano aseguró eso luego del partido entre el Team y Puntarenas, que finalizó 1-1, y lo dijo por el gol anulado al Team, a Aarón Salazar, por posición prohibida.

Hernán Medford criticó el actuar del línea en el gol anulado al Team. (Rafael Pacheco Granados)

“Señor Poveda, póngase las pilas, deje a los futbolistas jugar, deje a los entrenadores divertirse. Déjese de cosas, parece que es Marte, es fútbol, Costa Rica va para el mundial. Ayúdenos, deje que los jugadores se diviertan, que haya diálogo mientras no se falte el respeto. No atrase al fútbol de Costa Rica”, expresó Medford, al finalizar la conferencia. Con eso se levantó y se fue, pero antes también le había dicho otras cosas a Poveda.

Hernán Medford: “Tengo muy poco de qué hablar”

La molestia de Hernán es porque el línea corrió hacia el centro, dando por válido el gol de Salazar, al igual que Chinchilla, pero luego, misteriosamente, el pepino fue anulado. Ese pepino significaba el 2 a 1.

“No entiendo qué pasó, entonces ¿cómo voy a opinar? Lo único que vi fue que cuando metimos el gol el línea corrió hacia el centro. Entonces, yo le digo a Rándall Poveda, tenés que enseñarle el reglamento a los árbitros porque si es offside (fuera de juego) en el momento que nosotros metemos el gol, el línea tiene que quedarse con la bandera ahí diciendo es offside.

“No correr al centro y cambiar de opinión. Señor Poveda, sus árbitros se están equivocando en esa parte porque si un árbitro se queda y dice que es offside no puedo hacer nada, se respeta. Quiero que me entiendan, no es que estoy diciendo si fue offside o no, lo que quiero decir es que lo que hace el línea no tiene que hacerlo.

“Espero que me responda, señor Poveda, porque su línea corrió hacia el centro como si fuera gol y después lo anula. Nada más explica eso para que el señor línea no se vuelva a equivocar, imagínese que se equivoque así en una final, en una semifinal, porque es una equivocación garrafal”, expresó.