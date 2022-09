Hernán Medford: “Todavía falta un campeonato”

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, dijo este martes que aún falta jugar un campeonato, refiriéndose a la segunda fase, pero se mostró muy feliz por el primer lugar que aseguraron este martes en el Allen Riggioni.

Con el triunfo, el Team ganó la fase regular del campeonato y se aseguró una eventual gran final, pero aún falta la ronda final, donde estarán solo cuatro equipos, los dos primeros de cada grupo, que se enfrentarán de manera cruzada en las semifinales. Herediano, al día de hoy, enfrentaría a Puntarenas FC.

Marco Escoe anotó el gol del triunfo. (Rafael Pacheco Granados)

“Muy contento por todo lo que se ha hecho alrededor del equipo, un equipo conformado por jugadores de experiencia, por jóvenes, vea que dos de los últimos goles los anotan jovencitos, somos usomos el primero o el segundo equipo que más jugadores jóvenes ha usado”, dijo Medford, quien se dezhizo en elogios para su equipo.

Hernán Medford: “Tengo muy poco de qué hablar”

“Siempre he dicho que el fútbol es de equipos, eso es lo más importante y hoy Herediano lo ha demostrado, que todos los jugadores son importantes. Estoy contento, felicidades a los muchachos, por el liderato, lo traen invicto, eso es importante”, añadió Hernán.

El Pelícano dijo que aún no ha pensado en el cierre del campeonato, donde Herediano será local ante San Carlos. Los líderes llegarán a jugar un partido de trámite ante un cuadro norteño que se puede jugar la oportunidad de clasificar o llegar eliminado.

Medford y sus muchachos celebrar ganar la primera fase del campeonato. (Rafael Pacheco Granados)

“No lo había analizado antes porque no se había jugado este partido, yo no podía analizar algo que todavía no estaba. Ahora sí es de analizar ese tipo de cosas, sentarse con el cuerpo técnico, con el mismo Jafet Soto y analizar lo que viene, cómo vienen los jugadores (los de la Selección), obviamente el partido vamos a buscar ganarlo, pero no había ningún tipo de planificación antes de que pasara este partido”, comentó el entrenador del Team.